Sonia Segura, conductora de monster truck, habla por primera vez del accidente que mató a tres personas en Popayán

En medio de las investigaciones que se han iniciado por la tragedia ocurrida en Popayán, Cauca, donde un vehículo de una exhibición tipo monster truck arrolló a varias personas dejando tres fallecidos y múltiples heridos, la conductora se pronunció sobre lo ocurrido.

Lo hizo a través de su equipo jurídico, que emitió un comunicado confirmando la defensa legal de Sonia Segura, la única mujer en América Latina habilitada para conducir este tipo de vehículos modificados.

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“Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada por esta tragedia. El dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, subrayó Segura a través de sus abogados.

Su equipo legal aludió a la salida de la mujer de Popayán, de donde migró una vez salió del hospital, pues presentó lesiones menores además de cuadros de estrés y ansiedad. “Es importante precisar que Sonia Dilma Segura Moreno no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal. No tiene restricciones a la libertad ordenadas por autoridad competente ni ha sido formalmente requerida”, puntualizó.

“En todo caso, acudirá junto con su defensa cuando sea requerida por las autoridades para atender los requerimientos que correspondan dentro del debido proceso”, aclararon los representantes de Segura.