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Sonia Segura, conductora de monster truck, habla por primera vez del accidente que mató a tres personas en Popayán

La conductora del vehículo “La Dragona” que arrolló a un grupo de personas que presenciaba el espectáculo se ha pronunciado a través de su equipo jurídico. Denunció grave situación que está viviendo.

  • La piloto con más de 30 años de experiencia rompió el silencio a través de su equipo jurídico. Foto: redes sociales y cortesía.
    La piloto con más de 30 años de experiencia rompió el silencio a través de su equipo jurídico. Foto: redes sociales y cortesía.
  • Este es el comunicado emitido por el equipo legal de Sonia Segura.
    Este es el comunicado emitido por el equipo legal de Sonia Segura.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 53 minutos
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En medio de las investigaciones que se han iniciado por la tragedia ocurrida en Popayán, Cauca, donde un vehículo de una exhibición tipo monster truck arrolló a varias personas dejando tres fallecidos y múltiples heridos, la conductora se pronunció sobre lo ocurrido.

Lo hizo a través de su equipo jurídico, que emitió un comunicado confirmando la defensa legal de Sonia Segura, la única mujer en América Latina habilitada para conducir este tipo de vehículos modificados.

Lea también: ¿Quién es la conductora del Monster Truck que causó el accidente en Popayán?

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada por esta tragedia. El dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, subrayó Segura a través de sus abogados.

Su equipo legal aludió a la salida de la mujer de Popayán, de donde migró una vez salió del hospital, pues presentó lesiones menores además de cuadros de estrés y ansiedad. “Es importante precisar que Sonia Dilma Segura Moreno no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal. No tiene restricciones a la libertad ordenadas por autoridad competente ni ha sido formalmente requerida”, puntualizó.

“En todo caso, acudirá junto con su defensa cuando sea requerida por las autoridades para atender los requerimientos que correspondan dentro del debido proceso”, aclararon los representantes de Segura.

¿Qué ha pasado con Sonia Segura luego de la tragedia en Popayán?

La piloto colombiana, que lleva más de 30 años de experiencia en los deportes a motor y más de 15 años conduciendo los llamados monster trucks, salió de Popayán a los días y su paradero es desconocido.

Mientras se busca esclarecer las responsabilidades en el siniestro a través de un comité especial de la Fiscalía, sus abogados confirmaron que ella se encuentra afectada emocionalmente por lo sucedido, pues junto a su familia “han recibido amenazas, razón por la cual existe temor por su integridad personal”.

Rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento, insulto o llamado a la violencia. La legítima exigencia de verdad y justicia debe hacerse con respeto por las víctimas, por la Fiscalía General de la Nación encargada de adelantar la investigación y por las garantías constitucionales propias de toda actuación penal, incluida la presunción de inocencia”, concluyó la defensa de la piloto.

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Este es el comunicado emitido por el equipo legal de Sonia Segura.
Este es el comunicado emitido por el equipo legal de Sonia Segura.

Sobre la tragedia que ha dejado tres muertos y algo más de 40 heridos, las pesquisas irían orientadas a la idoneidad de la organización del evento, donde hay cuestionamientos como la ubicación del público, que solo estaba separado de la pista por vallas metálicas simples y cintas, las cuales tenían una altura similar a los vehículos y no eran obstáculo para el automotor de 5 toneladas.

Siga leyendo: ¿Quiénes organizaron el evento de Monster Truck en Popayán? Esto podría pasar con la empresa y la conductora

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