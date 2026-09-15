Alcaldía de Medellín taló más de 100 árboles en el parque La Presidenta, ¿por qué?

En estos tiempos de sol arreciante, con la añorada sombra de las nubes escasa, ver decenas de árboles que eran resguardo ante el sopor cortados —y por la misma administración municipal— no pudo pasar de agache.
En El Poblado, la Alcaldía de Medellín taló árboles y arbustos en el conocido parque La Presidenta, que circunda la quebrada homónima, en el tramo que pasa al lado del Hotel Dann Carlton y la avenida El Poblado. Habitantes y defensores ambientales observaron con preocupación el hecho, que dejó imágenes impactantes: gran parte de la vista arbórea que existía en esa zona de la ciudad desapareció.
El primero en denunciarlo fue Camilo Quintero, experto en medioambiente e impulsor de la Ley 2476 de 2025 de Ciudades Verdes y Biodiversas, quien responsabilizó directamente a la administración distrital. “Ochenta árboles fueron talados por la Alcaldía de Medellín sin permiso de la autoridad ambiental, sin contarle a la comunidad, supuestamente, para alivianar la quebrada La Presidenta”, afirmó preliminarmente.
Según él, la tala ocurrió el 26 de agosto y, dos semanas después, no había recibido respuesta oficial sobre lo sucedido en ese pulmón de la ciudad, también conocido como parque Las Orquídeas.