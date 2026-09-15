20 años de Medellín en cifras: cayeron pobreza y homicidios, pero abundan los retos

En los últimos 20 años, Medellín sumó 452.000 habitantes, la tasa de fertilidad cayó a 0,9 hijos por mujer, la población mayor de 60 años se duplicó, la pobreza monetaria cayó a 14,6% y la clase media se consolidó en el 59% de los hogares. La tasa de homicidios bajó a 13,9 en 2025 —la más baja de la historia—, pero el delito mutó hacia problemas de convivencia y extorsión.
Según Medellín Cómo Vamos —que este miércoles celebra 20 años tomándole el pulso a la vida de la ciudad con un evento en el que se hablará de la ciudad del futuro—, el empleo dejó de ser la mayor preocupación ciudadana, lugar que hoy ocupan la salud (atenciones por salud mental pasaron de 31.855 a 104.651 en ocho años) y la educación (repitencia escolar se duplicó al 9,1%).
A propósito del aniversario del programa, estos son ocho datos que muestran cómo cambió la ciudad en los últimos 20 años.
Entérese: “Longevidad y cuidado serán retos de Medellín en próximos 20 años”: Mónica Almonacid, directora de Medellín Cómo Vamos.