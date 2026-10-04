¿Por qué Christa Pike sobrevivió a la ejecución de la pena de muerte?

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Estados Unidos cuya ejecución por inyección letal falló la semana pasada, se encuentra inconsciente y conectada a un respirador, afirmaron el viernes sus abogados en un documento judicial. Le puede interesar: “Viva y roncando”: Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee La ejecución de Pike, es la segunda que falló en el estado de Tennessee este año. El gobernador republicano, Bill Lee, suspendió las ejecuciones mientras se lleva a cabo una investigación. Luego de una jornada dramática de decisiones judiciales en la que primero se detuvo su ejecución y luego fue autorizada, a Pike se le inyectaron el miércoles dos dosis letales del fármaco pentobarbital para cumplir su sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer, en 1995. Pero la mujer siguió con vida. Testigos de la ejecución fallida indicaron que Pike, de 50 años, permaneció despierta más de lo previsto y después se la oyó “roncar ruidosamente” antes de que una ambulancia la llevara de urgencia a un hospital cercano. El abogado de Pike, Luke Ihnen, dijó que la mujer “sigue grave y está siendo atendida en un hospital del área de Nashville. Está intubada, con respirador, y permanece inconsciente”, escribió. Los médicos “trabajan para salvar la vida de la señora Pike” después de que llegara con ambos brazos “hinchados, quemados y llenos de ampollas”, añadió.

¿Qué falló?

Testigos del procedimiento realizado en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, dijeron que Pike siguió respirando y roncando de forma audible tras recibir las dos inyecciones de pentobarbital. “Un par de veces miró hacia la sala. En un momento, preguntó al personal penitenciario si se suponía que debía sentirse así”, relató en CBS News Kim Chandler, periodista de la agencia Associated Press. Los abogados de Pike dijeron en un comunicado que se cumplieron todos los riesgos sobre los que habían advertido: “Dificultad para acceder a las venas, venas dañadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia”. Insistían en que la inyección letal le causaría un sufrimiento innecesario debido al tamaño reducido de sus venas y a una afección sanguínea. Por ahora, las autoridades aún no han explicado por qué la dosis administrada a la mujer resultaron no ser mortales Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory le dijo a la BBC que probablemente el pentobarbital nunca alcanzó en sangre un nivel suficiente como para provocar apnea y fallo cardiovascular. “Es muy probable que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral”, le dijo Zivot a BBC. Los abogados de Pike señalaron lo que varios médicos habían advertido, y es riesgo de que las agujas se salieran de su lugar o perforaran la vena, lo que provocaría que los fármacos letales fluyeran hacia el brazo en lugar de hacia el torrente sanguíneo. “Parece probable que eso haya ocurrido”, dijo Stephen Ferrell, abogado de Pike a BBC. Lea también: Hallan restos del avión médico desaparecido frente a EE. UU.: llevaba seis personas a bordo Esta es la segunda ejecución fallida en Tennessee este año. El estado había suspendido una ejecución en mayo después de que el personal médico no consiguiera pinchar una vena de un brazo de una reclusa.

El caso que llevó a la condena

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, una de sus compañeras en un centro de formación profesional. El caso conmovió a la sociedad estadounidense, pues Pike y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Slemmer. Su cuerpo fue hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, un símbolo que suele asociarse con el satanismo. Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados. “Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave”, escribieron sus abogados en una petición de clemencia al gobernador de Tennessee, que rechazó intervenir.