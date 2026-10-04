¿Por qué Christa Pike sobrevivió a la ejecución de la pena de muerte?

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Estados Unidos cuya ejecución por inyección letal falló la semana pasada, se encuentra inconsciente y conectada a un respirador, afirmaron el viernes sus abogados en un documento judicial.
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La ejecución de Pike, es la segunda que falló en el estado de Tennessee este año. El gobernador republicano, Bill Lee, suspendió las ejecuciones mientras se lleva a cabo una investigación.
Luego de una jornada dramática de decisiones judiciales en la que primero se detuvo su ejecución y luego fue autorizada, a Pike se le inyectaron el miércoles dos dosis letales del fármaco pentobarbital para cumplir su sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer, en 1995. Pero la mujer siguió con vida.
Testigos de la ejecución fallida indicaron que Pike, de 50 años, permaneció despierta más de lo previsto y después se la oyó “roncar ruidosamente” antes de que una ambulancia la llevara de urgencia a un hospital cercano.
El abogado de Pike, Luke Ihnen, dijó que la mujer “sigue grave y está siendo atendida en un hospital del área de Nashville. Está intubada, con respirador, y permanece inconsciente”, escribió. Los médicos “trabajan para salvar la vida de la señora Pike” después de que llegara con ambos brazos “hinchados, quemados y llenos de ampollas”, añadió.