¿Por qué son distintas las encuestas para la Presidencia?

Llegó la oleada de encuestas de abril y, más que dar certezas, han creado gran incertidumbre entre los colombianos por los resultados tan distintos en algunos de los ítems. Ayer se conoció la de GAD3, que paga RCN; el domingo en la noche se conoció la de Invamer, que paga Caracol TV y Blu Radio; y hace dos semanas se había conocido la de Atlas Intel que paga Semana. Se espera que la del Centro Nacional de Consultoría, que publica Cambio, se publique este jueves, y la de Guarumo, que publica El Tiempo, se conozca el domingo.
En las tres ya conocidas hay una certeza y es que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encabeza la intención de voto de primera vuelta. Pero con cifras diferentes: mientras GAD3 lo pone con 36% (similar a Atlas Intel, 37,8%), Invamer le da 44,3%. Una diferencia de más de 8 puntos, entre dos encuestas publicadas en los últimos dos días, por el mismo candidato despierta al menos interrogantes.