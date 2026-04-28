x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

No paran los ataques: Disidencias quemaron dos furgones y una camioneta en Dagua, Valle del Cauca

Este hecho afectó la movilidad en una de las rutas más estratégicas para la conexión con Buenaventura.

  • Disidentes de las Farc quemaron tres vehículos en Dagua, Valle. Foto: tomada de video
    Disidentes de las Farc quemaron tres vehículos en Dagua, Valle. Foto: tomada de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan verificaciones tras una serie de hechos de orden público registrados en la noche en el municipio de Dagua.

En esa localidad vallecaucana se registró la incineración de al menos tres vehículos —dos furgones y una camioneta— en el corredor vial que conecta a Cali con Buenaventura, a la altura del sector de El Limonar, cerca de la entrada a Consuegra.

Este hecho afectó la movilidad en una de las rutas más estratégicas para la conexión con el principal puerto del Pacífico colombiano.

De acuerdo con información preliminar, los responsables serían presuntos integrantes de disidencias de las antiguas Farc, quienes habrían interceptado automotores en tránsito para posteriormente prenderles fuego.

Lea también: ‘Mordisco’ habría ordenado 31 atentados terroristas por la muerte de su novia

La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, señaló en Blu Radio que la alerta fue emitida por habitantes del sector: “Se maneja una información preliminar de tres vehículos que fueron incinerados en la vía nacional (...) cuando ya estaban prendidos, la gente del sector llamó a las autoridades”.

Tras los hechos, unidades de la Policía y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la zona para controlar la situación y atender la emergencia.

Según la administración municipal, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se presentaron afectaciones temporales en la movilidad.

No se pierda: Colombia en duelo: así fue el homenaje a las 21 víctimas del atentado en la vía Panamericana

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Dagua tienen presencia estructuras del denominado Estado Mayor Central, en particular los frentes “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos”, con influencia en áreas rurales y corredores hacia el Pacífico.

Combates en el sur del Cauca

A esta situación se suman graves enfrentamientos reportados en zona rural del municipio de Rosas, Cauca, donde comunidades campesinas denunciaron anoche combates entre tropas del Ejército y disidencias del frente Carlos Patiño de las Farc.

De acuerdo con habitantes de sectores como Párraga y Chontaduro, las confrontaciones iniciaron cuando unidades militares interceptaron a integrantes del grupo armado ilegal, desatando intensos enfrentamientos en medio de zonas pobladas.

Pobladores aseguran que los combates se desarrollaron cerca de viviendas, lo que generó pánico entre la comunidad. Incluso, versiones preliminares indican que habría soldados muertos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Conozca: Video | Los angustiantes momentos tras la explosión en la vía Panamericana que dejó múltiples víctimas

La intensidad de los enfrentamientos también provocó la interrupción del tránsito en la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Popayán con Pasto, afectando la movilidad durante varias horas.

Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia en el suroccidente del país, donde persisten las acciones de estructuras armadas ilegales vinculadas a las disidencias de las Farc, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población civil.

Lea también: Asciende a 20 las víctimas mortales por atentado con explosivos en la vía Panamericana

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes serían responsables del ataque en Dagua?
Información preliminar apunta a integrantes de disidencias de las antiguas Farc con presencia en la zona.
¿Hubo heridos en el ataque de Dagua?
Hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas.
¿Qué grupos armados operan en Dagua?
La Defensoría del Pueblo ha advertido presencia de estructuras del Estado Mayor Central en áreas rurales del municipio.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos