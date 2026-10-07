Revisión del POT de Medellín entra en nueva etapa tras 119 solicitudes de modificación

El proyecto para el nuevo acuerdo que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín recibió 119 solicitudes de modificación de parte de los concejales de la ciudad; ahora, el reto de la administración será incorporar esos cambios sugeridos al nuevo texto que servirá de hoja de ruta al manejo del suelo en este territorio.

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La directora distrital de Planeación, Luz Ángela González, detalló que de las 119 solicitudes formuladas por los corporados, 42 serán acogidas de manera integral, 42 parcialmente, 14 no serán tomadas y 21 continúan en estudio.

Esto se logró luego de un proceso de discusión del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que involucró 15 sesiones, entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre pasado, y en las que hubo en total 610 aportes de los concejales de la capital antioqueña.

Pero además, dentro de la socialización del texto se presentaron igualmente 262 aportes de ciudadanos: 155 fueron solicitudes de aclaración, 53 solicitudes de ajuste y 64 asuntos que no corresponden directamente al POT.

Entre los temas con mayor número de aportes estuvieron el Sistema de Ocupación (204 aportes), el Sistema Público y Colectivo (139) y el Sistema Participativo e Institucional (102).

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El coordinador de ponentes, Andrés Tobón, destacó que el propósito central de esta actualización radica en combatir el déficit habitacional, unificando la colaboración entre el sector privado y el distrito; valoró los ajustes planteados en materia de mixturas en el uso del suelo, y en temas como entretenimiento nocturno y normas constructivas.

Igualmente, señaló que el principal reto de la ciudad es superar el déficit de vivienda y resaltó que el Isvimed debe ser el gestor y articulador de una estrategia de vivienda de interés social.

Otros ponentes señalaron la importancia de que los ajustes se traduzcan en normas que generen transformaciones reales en Medellín y plantearon inquietudes frente a la regulación de actividades relacionadas con la explotación sexual.