Precio del dólar cae a $3.813 en Colombia, marca su nivel más bajo en más de dos semanas

El dólar logró en la jornada del jueves una caída hacia las 11:00 a.m. y se ubicó en $3.813,73 en Colombia, es decir, $25,74 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se fijó en $3.839,47.

La divisa alcanzó un precio mínimo de $3.800 y un máximo de $3.825, con un total de 1.592 operaciones que movieron cerca de US$974 millones.

En los mercados internacionales, el billete verde se mantiene justo por debajo de sus máximos multimensuales, presionado por un repunte en el apetito por activos de mayor riesgo.

Mientras tanto, la libra esterlina retrocede frente a la expectativa de un tono más flexible por parte del Banco de Inglaterra en su próxima reunión de política monetaria.

“El dólar sigue siendo más atractivo que el yen o el euro por sus mayores rendimientos en deuda pública”, explicó un analista al referirse al llamado carry trade, una estrategia mediante la cual los inversionistas venden monedas con tasas de interés bajas para comprar otras con rendimientos más altos.

“Por ahora —añadió—, la lógica del mercado indica que el dólar seguirá teniendo un soporte sólido”.