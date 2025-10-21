Las tensiones diplomáticas entre Petro y Trump devaluaron el peso colombiano

El cortocircuito comercial entre Estados Unidos y Colombia impulsó la depreciación de la moneda local durante la última jornada. Y es que, el peso colombiano fue la emergente más devaluada del lunes.
Esto, como comportamiento inversamente proporcional al visto con el dólar que hoy arranca en $3.877, luego de cerrar la última jornada en $3.875,55, lo que representó un ascenso de $67,43 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de ayer ($3.808,12). Además, la divisa registró un precio mínimo de $3.846 y un máximo de $3.893, con 1.396 transacciones por un monto de US$1.117 millones.
Con ello, la caída del peso colombiano entre las monedas emergentes fue evidente, tras perder 1,37%. A la divisa local la siguieron el peso argentino con caída de 0,96%, el peso mexicano con -0,23%, el baht tailandés con -0,13 y el lev búlgaro con -0,12%.
En contraste, las monedas que presentaron un mejor comportamiento fueron el real brasileño como la más evaluada de la jornada con 0,72%, seguido de peso chileno con 0,70%, el rand sudafricano con 0,67%, el rublo ruso con 0,35% y el sol peruano con 0,20%.