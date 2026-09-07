Dólar cae $7 en jornada Next Day por festivo en Estados Unidos

La divisa revirtió tendencia y se cotiza en $3.118,75 , lo que representa una diferencia de $7,33 frente a la TRM del día , que se ubicó en $3.126,08 . Durante la jornada alcanzó un mínimo de $3.115 y un máximo de $3.140 . En la jornada se han realizado 20 transacciones por $7,36 millones .

El precio del dólar viene marcado por una alta volatilidad producto de varios factores. Aunque el viernes pasado se cumplió un año desde la última vez que la divisa se ubicó en la línea de los $4.000 , su comportamiento ha fluctuado principalmente por la poca liquidez inmediata de dólares en las entidades financieras , un riesgo país que se disparó producto de las presiones fiscales y la incertidumbre global generada por el conflicto en Medio Oriente .

Los mercados estarán expectantes al dato de inflación que se conocerá esta tarde. Para los expertos financieros, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continuará por encima de la línea de 6% y esperan que en agosto haya cerrado en 6,10%.

Esto no solo seguiría alejado del rango meta, sino que sería determinante para mantener una política monetaria restrictiva, como se ha observado en la mayoría de las reuniones de política monetaria del Banco de la República. Por lo tanto, este escenario podría presionar el precio del dólar, pese a que se mantiene en niveles bajos solo vistos hace más de siete años.

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En el contexto nacional también hay expectativas por la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia, ya que aseguran que marcará un momento clave en la relación bilateral con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La reunión también permitirá definir qué espera la administración de Donald Trump de Colombia en asuntos como la erradicación de cultivos ilícitos, las fumigaciones y el combate a grupos armados ilegales, en un contexto favorable para estrechar la cooperación política, económica y de inversión entre ambos países.

Por su parte, Corficolombiana destacó que, pese a que este lunes no habrá movimiento en el mercado financiero estadounidense, sí será una semana que traerá grandes expectativas, porque el viernes se conocerán los datos de precios al consumidor de Estados Unidos, cuyo indicador dará pistas sobre el comportamiento de la inflación ante una inminente decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Además, los problemas para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz ponen presión sobre los precios energéticos, lo cual ya muestra efectos inflacionarios en distintas economías globales. Por ello, este factor también marcará las decisiones de política monetaria, como la del Banco Central Europeo.

No obstante, Irán aseguró que está a pocos días de cerrar un acuerdo con Omán para gestionar temporalmente el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, mediante la creación de una ruta segura para buques comerciales que sería documentada ante la Organización Marítima Internacional.

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La noticia redujo parte de la presión sobre el mercado petrolero, ante la expectativa de que el acuerdo facilite el paso de más tanqueros y embarcaciones por este punto estratégico. Aun así, persisten dudas sobre el alcance real del mecanismo y sobre la disposición de Estados Unidos a aceptar un esquema en el que Irán tenga influencia sobre qué buques pueden transitar por la zona.