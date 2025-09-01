Precio del oro se acerca a su récord histórico y la plata rompe la barrera de los US$40

El oro volvió a brillar en los mercados internacionales. Este lunes 1 de septiembre, el metal precioso cotizó en US$3.469,84 la onza, su nivel más alto desde abril ya solo 30 dólares de su récord histórico (US$3.500,05).
El avance fue del 0,7% en el oro al contado, mientras que los futuros en Estados Unidos para entrega en diciembre subieron 0,8% hasta US$3.542,8.
La explicación detrás de este salto está en dos factores:la expectativa de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión de septiembre y la debilidad del dólar, que se negocia en mínimos de más de un mes frente a una canasta de divisas.
Un billete verde más barato hace que el oro resulte más accesible para compradores internacionales.