Navi Pillay gana el Nobel de Paz: la jueza que impulsó el reconocimiento de la violación como crimen de guerra

El Comité Noruego del Nobel reconoció este viernes con el premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI). “El Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo”, ha dicho el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, antes de destacar su labor a la hora de avanzar para que los responsables de “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio” sean llevados ante los tribunales. “El compromiso de Navi Pillay con los principios legales universales y su firme brújula moral son constantes en su larga carrera”, ha destacado, antes de recordar que fue una abogada y “pionera legal” durante el Apartheid en Sudáfrica, “haciendo frente a una discriminación estructural profunda, segregación y exclusión”.

Frydnes destacó el “hilo” que conecta su labor inicial en defensa del líder contra el Apartheid Nelson Mandela con “su papel como jueza en algunos casos judiciales internacionales clave” en los últimos años, habiendo sido jueza del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza el TPI, además de ocupar el citado cargo en la ONU entre 2008 y 2014. Lea más: La historia de la nueva Nobel de Paz Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI Pillay, quien entre 2021 y 2025 fue presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargada de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, es en la actualidad jueza ‘ad hoc’ en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine. “En casos históricos ante tribunales internacionales, ha demostrado que las medidas jurídicas pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia”, ha destacado Frydnes, quien ha ahondado en que Pillay “también ha contribuido a fortalecer las instituciones del Derecho Internacional”. “Su independencia, experiencia y firmeza la han convertido en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo”, ha añadido.

Navi Pillay ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de la justicia internacional. Su trayectoria incluye su labor en tribunales internacionales y su paso por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. FOTO: AFP.

“Observamos un giro hacia la política de poder en detrimento de los marcos jurídicos y del respeto mundial por el Derecho y la justicia. Siempre que la fuerza se impone al Derecho, se socavan la estabilidad, la confianza y la coexistencia pacífica”, ha advertido, antes de hacer hincapié en que el galardón de este año supone “recordar al mundo” que el Estado de derecho “es la base del sistema establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de manera no violenta”. “La paz exige justicia. La historia ha demostrado que un mundo que funciona al margen del Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano”, ha manifestado durante el anuncio del galardón, en el que ha recordado que Pillay “ha exigido responsabilidades a Estados y líderes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos”. Por ello, defendió que la premiada “es una de las grandes defensoras de los principios jurídicos internacionales de nuestra época”. “Su distinguida trayectoria nos recuerda la necesidad de apoyar, reforzar y ampliar el Estado de derecho a escala mundial. El compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana constituye una fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que aspiran a construir un mundo más pacífico”, agregó.

Pillay, nacida en Sudáfrica en 1941, sucede así a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2024 por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”. El Instituto Noruego había registrado este año más de 280 candidaturas -208 de las cuales corresponden a personas, mientras que otras 79 son organizaciones- que permanecen secretas, dado que los nombres de los aspirantes solo se publican 50 años después de que el galardón sea entregado.

¿Cómo fue la reacción de Navi Pillay al recibir el Nobel de Paz?

En su primera comparecencia tras conocer que ganó el Nobel de la Paz, la jueza sudafricana Navi Pillay dedicó el galardón a las víctimas de crímenes internacionales. Desde el histórico tribunal de Núremberg, donde fueron juzgados los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial, declaró: “Déjenme dedicar este premio a todos los supervivientes de crímenes internacionales”. La jurista, de 85 años, contó que su primera reacción al conocer la noticia fue pensar que se trataba de una broma. “Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo”, afirmó. Pillay también se refirió a su trabajo al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU y al informe sobre Gaza que calificó como genocidio lo ocurrido en ese territorio. “Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio”, señaló. Entérese: ¿Qué tan fácil es ganarse el Nobel de Literatura escribiendo poemas? Esto dice la historia Sobre las reacciones que recibió por ese informe, agregó: “Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?”.

Durante su intervención, Pillay también bromeó sobre la posibilidad de compartir el reconocimiento con el presidente estadounidense Donald Trump. “Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump”, dijo. Sin embargo, no anunció que fuera a compartir el galardón con el mandatario; se trató de un comentario humorístico. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas