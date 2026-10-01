Premios Nobel 2026 en octubre: fechas, categorías y cinco claves para entender los prestigiosos galardones

Los Premios Nobel 2026 se anunciarán entre el 5 y el 12 de octubre, con una categoría cada día hábil, salvo el fin de semana. El calendario comienza con el Nobel de Fisiología o Medicina el lunes 5 de octubre y termina con el Premio de Ciencias Económicas el lunes 12 de octubre.
• 5 de octubre: Nobel de Fisiología o Medicina
• 6 de octubre: Nobel de Física
• 7 de octubre: Nobel de Química
• 8 de octubre: Nobel de Literatura
• 9 de octubre: Nobel de la Paz
• 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel
Los anuncios de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía se realizan en Estocolmo, mientras que el Nobel de la Paz se anuncia en Oslo. Estas son cinco claves sobre estos premios otorgados a personas que han contribuido al “bien de la humanidad”, según el deseo de su creador, el sueco Alfred Nobel (1833-1896).
Entérese: Moisés Melo, el editor de Oveja Negra, la editorial que llevó la lectura a los hogares de Colombia en los años setenta
El 10 de diciembre de 2026 se realizará la ceremonia oficial de entrega de los Premios Nobel, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fallecido ese día en 1896.