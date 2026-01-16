Comité Nobel aclara que el Premio de Paz no se puede ceder tras gesto de María Corina Machado con Trump

El comité Nobel en Oslo, que otorga el Premio Nobel de la Paz, afirmó el viernes que la recompensa es “indisociable” de la persona que la recibe, tras la entrega por parte de la opositora venezolana María Corina Machado de su medalla al presidente estadounidense Donald Trump.
El día anterior, la laureada de 2025 ofreció la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca a Trump, quien la descartó de su estrategia para Venezuela.