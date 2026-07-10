Gobierno informa a De la Espriella que no puede posesionarse en una guarnición militar, ¿por qué?

Faltando poco menos de un mes para su posesión, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, aseguró que quería posesionarse en una guarnición militar de Popayán, y no en la Casa de Nariño, frente al Congreso. En la mañana del 10 de julio, una carta de la presidencia actual le notificó al funcionario que aquella intención, por Ley, no puede llevarse a cabo.

“El artículo 9º de la Ley 5 de 1992 dispone que el Congreso tiene su sede en la capital de la República”, dice la carta enviada al equipo de trabajo de De la Espriella, publicada por Caracol Radio. El documento añade:

“Por lo tanto, esta Jefatura de Despacho no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia de posesión se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional; cualquier variación en tal sentido excede el ámbito protocolario del Decreto 770 de 1982 y corresponde, en todo caso, a una decisión propia del Congreso de la República”.

El documento, además, tiene un apartado que resulta sorpresivo. Y es que asegura que el presidente Gustavo Petro le daría al presidente electo (De la Espriella) la Cruz de Boyacá, una de las máximas condecoraciones en Colombia.

Esto a pesar de que, durante días, ha asegurado que no reconoce la elección del político de Salvación Nacional y de que se suspendiera el empalme por orden del mandatario electo, que ha dejado las sillas vacías de los recintos en donde el Gobierno Petro ha estado exponiendo los estados de las entidades.