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Gobierno informa a De la Espriella que no puede posesionarse en una guarnición militar, ¿por qué?

El Gobierno Petro respondió mediante una carta que la ceremonia de posesión debe definirse con el Congreso. El documento también menciona la entrega de la Cruz de Boyacá al presidente electo. Expertos dicen que la posesión podría darse por fuera de la Casa de Nariño, pero eso debería decidirlo el Legislativo.

  • La Casa de Nariño aseguró que no tiene competencia para autorizar una posesión fuera del Capitolio Nacional. Sin embargo, una abogada sostiene que el Congreso sí podría sesionar en otro lugar. FOTO: COLPRENSA
    La Casa de Nariño aseguró que no tiene competencia para autorizar una posesión fuera del Capitolio Nacional. Sin embargo, una abogada sostiene que el Congreso sí podría sesionar en otro lugar. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
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hace 1 hora
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Faltando poco menos de un mes para su posesión, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, aseguró que quería posesionarse en una guarnición militar de Popayán, y no en la Casa de Nariño, frente al Congreso. En la mañana del 10 de julio, una carta de la presidencia actual le notificó al funcionario que aquella intención, por Ley, no puede llevarse a cabo.

El artículo 9º de la Ley 5 de 1992 dispone que el Congreso tiene su sede en la capital de la República”, dice la carta enviada al equipo de trabajo de De la Espriella, publicada por Caracol Radio. El documento añade:

“Por lo tanto, esta Jefatura de Despacho no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia de posesión se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional; cualquier variación en tal sentido excede el ámbito protocolario del Decreto 770 de 1982 y corresponde, en todo caso, a una decisión propia del Congreso de la República”.

El documento, además, tiene un apartado que resulta sorpresivo. Y es que asegura que el presidente Gustavo Petro le daría al presidente electo (De la Espriella) la Cruz de Boyacá, una de las máximas condecoraciones en Colombia.

Esto a pesar de que, durante días, ha asegurado que no reconoce la elección del político de Salvación Nacional y de que se suspendiera el empalme por orden del mandatario electo, que ha dejado las sillas vacías de los recintos en donde el Gobierno Petro ha estado exponiendo los estados de las entidades.

El debate, sin embargo, sigue abierto. Según el artículo 192 de la Constitución, el presidente de la República “tomará posesión de su destino ante el Congreso”. Sin embargo, no deja claro que sea en el Capitolio Nacional, y el artículo 140 dice que las cámaras del Congreso pueden ponerse de acuerdo para trasladar la sesión a otro lugar.

Ximena Echavarría, abogada experta en derecho administrativo y electoral, dijo que De la Espriella sí puede posesionarse en una guarnición militar.

“El Congreso es el que decide dónde sesiona. Normalmente, la posesión se hace en la plaza de Bolívar. En este caso, el presidente electo la quiere en una guarnición militar. Tocaría hacer el análisis político de quién será el presidente de cada Cámara”, explicó.

La experta añadió que “todo el Congreso en pleno debe asistir a la posesión; según la Constitución, el presidente debe posesionarse ante el Congreso en pleno. No es potestad ir o no ir. Pero, por ejemplo, en 2014, la bancada del Centro Democrático no fue a la posesión de Santos”.

Con respecto a lo último, es poco probable que la bancada del Pacto Histórico asistiera a la posesión, incluso si fuera en la Plaza de Bolívar, ya que dicen que De la Espriella “es ilegítimo” y el candidato que perdió las elecciones, Iván Cepeda, ha dicho que se declarará en “desobediencia civil pacífica”.

Le puede interesar: Petro acusa a Carlos Alonso Lucio de ser defensor de paramilitares y él le responde que es un corrupto, ¿qué hay detrás de la pelea?

En cuanto al análisis que menciona Echavarría de quién presidiría cada cámara, el escenario sería favorable para el gobierno entrante si el presidente del Senado fuera Alfredo Deluque, de La U, como reveló EL COLOMBIANO.

Esto lo ha promovido el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. Deluque ha sido cercano al presidente electo. Lo mismo ocurriría con Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien presidiría la Cámara.

La decisión final sigue en veremos.

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Bloque de preguntas y respuestas.

1. ¿Puede un presidente de Colombia posesionarse fuera del Capitolio Nacional?
La Constitución establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso, pero no señala expresamente que deba ser en el Capitolio Nacional. La sede podría variar si el Congreso decide sesionar en otro lugar conforme a las normas vigentes.
2. ¿Por qué la Presidencia le respondió a Abelardo De la Espriella que no puede posesionarse en una guarnición militar?
La Presidencia argumentó que no tiene competencia para autorizar un cambio de sede y citó la Ley 5 de 1992. Según esa interpretación, cualquier modificación del lugar de la ceremonia dependería del Congreso de la República.
3. ¿Quién decide dónde se realiza la posesión del presidente de Colombia?
La decisión corresponde al Congreso cuando ejerce sus funciones constitucionales. Si las cámaras acuerdan sesionar en un lugar distinto, la ceremonia de posesión podría realizarse allí, siempre que se cumplan los procedimientos legales.
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