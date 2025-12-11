Otro que vuelve: Presidencia publicó la hoja de vida de Andrés Hernández, el polémico excónsul en México señalado de acoso y estafa

Otro reenchauche se aproxima en el gobierno del presidente Gustavo Petro, acostumbrado a mover a personas de su círculo de confianza entre ministerios, embajadas y otras dependencias del Estado. Esta vez se trata de Andrés Camilo Hernández, el polémico excónsul de Colombia en México. El funcionario es un hombre cercano al presidente, quien lo reintegró en agosto de 2024 a ese cargo a pesar de que el Consejo de Estado anulara su designación y que finalmente en noviembre de ese año salió definitivamente del puesto tras una suspensión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En contexto: Petro reintegró a cónsul de México que el Consejo de Estado le sacó del cargo Hernández, comunicador social y quien fue jefe de prensa de Petro en el Senado, aspira ahora al cargo de Gestor de comunidades y medios digitales en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, luego de que su hoja de vida fuera publicada en la plataforma de aspirantes de la Presidencia.

El regreso de Hernández al Gobierno, ahora en un cargo más cercano al presidente, genera controversia por las acusaciones que tiene de estafa, misoginia, acoso laboral, y negligencia mientras fungió como cónsul en México, una designación que también criticaron por su falta de experiencia diplomática.

Andrés Hernández es comunicador social y fue jefe de prensa de Petro en el Senado. FOTO: Colprensa

Los escándalos que rodean a Hernández tienen que ver con presuntas irregularidades en el manejo del dinero público, por deudas millonarias y por una denuncia penal por estafa, las cuales fueron reveladas en 2024 por el diario El País de España. Y es que en su momento el diario indicó que Hernández tenía una deuda con la Cancillería que asciende a 12.700 dólares (más de $54 millones), además de una denuncia por estafa interpuesta por Sonia Cuesta, una extrabajadora del Consulado que trabajó allí por 26 años, quien señaló que el funcionario le debía 19.000 dólares (más de $81 millones).

El medio también reveló una denuncia por acoso laboral que interpuso Sandra Milena Babativa, quien fue contratista en el consulado durante cinco meses. “Me enfrenté a actitudes de hostigamiento, menosprecio, discriminación y acoso por parte del cónsul (...) Burlarse de mi forma de vestir, despreciar mis capacidades y experiencia de trabajo con la comunidad, no respetar mi criterio para la realización de proyectos y negarme el ingreso a espacios que eran esenciales para mi labor, fueron algunas de sus actitudes”, fue el testimonio de la contratista. Siga leyendo: Polémico embajador de Colombia en México, Álvaro Ninco Daza, será investigado por maltrato laboral

Diferencias con el exembajador Álvaro Moisé Ninco

Otra controversia que desató el paso de Hernández por el Consulado de Colombia en México fueron sus marcadas diferencias personales con el exembajador Álvaro Moisés Ninco Daza, cuyo nombramiento también fue tumbado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.