x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Otro que vuelve: Presidencia publicó la hoja de vida de Andrés Hernández, el polémico excónsul en México señalado de acoso y estafa

El excónsul aspira a un cargo en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. Su regreso al Gobierno genera resistencia, dadas las denuncias que tiene en su contra.

  • Andrés Camilo Hernández, excónsul de Colombia en México. FOTO: Colprensa
    Andrés Camilo Hernández, excónsul de Colombia en México. FOTO: Colprensa
  • Andrés Hernández es comunicador social y fue jefe de prensa de Petro en el Senado. FOTO: Colprensa
    Andrés Hernández es comunicador social y fue jefe de prensa de Petro en el Senado. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
bookmark

Otro reenchauche se aproxima en el gobierno del presidente Gustavo Petro, acostumbrado a mover a personas de su círculo de confianza entre ministerios, embajadas y otras dependencias del Estado.

Esta vez se trata de Andrés Camilo Hernández, el polémico excónsul de Colombia en México. El funcionario es un hombre cercano al presidente, quien lo reintegró en agosto de 2024 a ese cargo a pesar de que el Consejo de Estado anulara su designación y que finalmente en noviembre de ese año salió definitivamente del puesto tras una suspensión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En contexto: Petro reintegró a cónsul de México que el Consejo de Estado le sacó del cargo

Hernández, comunicador social y quien fue jefe de prensa de Petro en el Senado, aspira ahora al cargo de Gestor de comunidades y medios digitales en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, luego de que su hoja de vida fuera publicada en la plataforma de aspirantes de la Presidencia.

El regreso de Hernández al Gobierno, ahora en un cargo más cercano al presidente, genera controversia por las acusaciones que tiene de estafa, misoginia, acoso laboral, y negligencia mientras fungió como cónsul en México, una designación que también criticaron por su falta de experiencia diplomática.

Andrés Hernández es comunicador social y fue jefe de prensa de Petro en el Senado.<b> </b>FOTO: Colprensa
Andrés Hernández es comunicador social y fue jefe de prensa de Petro en el Senado. FOTO: Colprensa

Los escándalos que rodean a Hernández tienen que ver con presuntas irregularidades en el manejo del dinero público, por deudas millonarias y por una denuncia penal por estafa, las cuales fueron reveladas en 2024 por el diario El País de España.

Y es que en su momento el diario indicó que Hernández tenía una deuda con la Cancillería que asciende a 12.700 dólares (más de $54 millones), además de una denuncia por estafa interpuesta por Sonia Cuesta, una extrabajadora del Consulado que trabajó allí por 26 años, quien señaló que el funcionario le debía 19.000 dólares (más de $81 millones).

El medio también reveló una denuncia por acoso laboral que interpuso Sandra Milena Babativa, quien fue contratista en el consulado durante cinco meses.

“Me enfrenté a actitudes de hostigamiento, menosprecio, discriminación y acoso por parte del cónsul (...) Burlarse de mi forma de vestir, despreciar mis capacidades y experiencia de trabajo con la comunidad, no respetar mi criterio para la realización de proyectos y negarme el ingreso a espacios que eran esenciales para mi labor, fueron algunas de sus actitudes”, fue el testimonio de la contratista.

Siga leyendo: Polémico embajador de Colombia en México, Álvaro Ninco Daza, será investigado por maltrato laboral

Diferencias con el exembajador Álvaro Moisé Ninco

Otra controversia que desató el paso de Hernández por el Consulado de Colombia en México fueron sus marcadas diferencias personales con el exembajador Álvaro Moisés Ninco Daza, cuyo nombramiento también fue tumbado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así quedó demostrado en medio de una polémica en febrero de 2024 luego de que se conociera que la sede de la Embajada de Colombia en México fue prestada al diputado mexicano Temístocles Villanueva para que grabara un video con fines políticos en noviembre de 2023.

Por esa grabación, la Procuraduría abrió una investigación contra el entonces embajador, e incluso, se conocieron rumores de la posible filtración del video a manos de Hernández. “Pregúntele al cónsul Andrés Camilo Hernández, quién filtró el video”, apuntaron desde el partido Cambio Radical.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida