De la Espriella da una semana a MinDefensa y MinJusticia para lograr el sometimiento de ‘Pinocho’, jefe de las ACSN

El presidente Abelardo de la Espriella dio un plazo perentorio de una semana al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia para coordinar el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social X, en un mensaje dirigido directamente a los titulares de las dos carteras. “Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió.

De la Espriella fue enfático en que no habrá espacio para dilaciones. “Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”, advirtió en el mismo mensaje, que cerró con las frases “¡Firme por la Patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”.

Fredy Castillo Carrillo es señalado por las autoridades como uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura armada que opera principalmente en el Magdalena y La Guajira. Su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Muñeca’, es identificado como el máximo jefe de la organización y actualmente permanece recluido en la cárcel La Picota. Sobre ‘Pinocho’ pesa una orden de captura en Colombia por el homicidio de un líder social, cargo que él niega, además de un requerimiento en extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico. El pasado 26 de agosto, el Gobierno de De la Espriella firmó la extradición del cabecilla y de su hermano hacia territorio estadounidense.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, Castillo Carrillo fue reconocido oficialmente como vocero de las ACSN en el marco del proceso exploratorio de paz, e incluso quedó en libertad tras una resolución que lo designó representante del grupo en la mesa de diálogo. Esa condición se mantuvo pese a que ya era requerido en extradición.

La entrevista desde la clandestinidad que desató la respuesta del presidente

En medio de la ofensiva militar ordenada por el presidente De la Espriella contra los grupos armados ilegales del país, Castillo Carrillo concedió una entrevista a la periodista Salud Hernández-Mora, de la revista Semana, desde su escondite. La conversación se dio poco después de que las autoridades dieran de baja a alias ‘Bendito Menor’, otro comandante de las ACSN que operaba en La Guajira. En el diálogo, ‘Pinocho’ reconoció tener una orden de captura vigente en Colombia y un requerimiento abierto en Estados Unidos por narcotráfico, pero insistió en que no ha desconocido ni la Constitución colombiana ni al Gobierno estadounidense. Aseguró estar dispuesto a entregarse a la justicia, aunque condicionó esa decisión a la existencia de garantías jurídicas claras. El cabecilla pidió al presidente De la Espriella impulsar una ley de sometimiento que le permita conocer de antemano las penas que enfrentaría antes de entregarse. “¿Quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia?”, cuestionó durante la entrevista. Castillo Carrillo manifestó que estaría dispuesto a pagar hasta cinco años de prisión, aunque reconoció que no ha discutido ese punto con el resto de la tropa de las ACSN. Dijo confiar en que, si el presidente radica un proyecto de ley y este se aprueba en el Congreso en un plazo de dos o tres meses, podría convencer a otros integrantes del grupo de acogerse a esa figura, aunque advirtió que no todos aceptarían someterse. Según el cabecilla, en el departamento del Magdalena la organización podría entregar alrededor de 400 de los 500 fusiles que calcula tiene en esa zona, en caso de un eventual sometimiento colectivo. Castillo Carrillo aseguró que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada cuentan con cerca de 800 hombres y que su financiación proviene de aportes del sector empresarial, así como de un impuesto que cobran al turismo y al narcotráfico que transita por la zona. Negó ser propietario de embarcaciones utilizadas para el transporte de droga y rechazó los señalamientos de narcotráfico en su contra, aunque admitió que la organización cobra peaje por el paso de rutas en la región, particularmente hacia el puerto de Santa Marta, no así en Barranquilla.

El cabecilla insistió en que en la Sierra Nevada no existen cultivos de coca ni laboratorios para su procesamiento, y que la economía de la zona depende del turismo. Durante la entrevista, ‘Pinocho’ hizo un balance crítico del proceso de diálogo que sostuvo con el gobierno de Gustavo Petro. Relató que se encontraba preso en una cárcel de máxima seguridad en España cuando fue incluido en una resolución que ordenó su libertad para actuar como intermediario del grupo. Sin embargo, afirmó que nunca le cancelaron la orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, que solo fue suspendida temporalmente. Calificó el proceso como “un blablablá” y aseguró que, aunque el Gobierno Petro suspendió las órdenes de extradición y captura de varios miembros de las ACSN, él personalmente no recibió beneficios. Añadió que en una ocasión se reunió con representantes del Gobierno y que, posteriormente, la zona del encuentro fue bombardeada por las fuerzas militares. Castillo Carrillo explicó que alias ‘Bendito Menor’ fue nombrado vocero de las ACSN por su hermano ‘Muñeca’ para participar en el proceso de paz con el gobierno anterior, y que operaba principalmente entre Riohacha y Maicao. Reconoció que la organización tuvo dificultades para controlarlo, pues actuaba de manera independiente, publicaba contenido en redes sociales mostrando armas y vehículos, y llegó a ser señalado de una masacre en el municipio de Dibulla. Según el cabecilla, en su momento se le canceló la orden de captura a ‘Bendito Menor’ para que se incorporara a la mesa de negociación, beneficio que el gobierno de Petro habría intentado repetir apenas dos meses antes de terminar su mandato, pese a los antecedentes del comandante. Castillo Carrillo negó cualquier participación de las ACSN en la ubicación de ‘Bendito Menor’ por parte de las autoridades y descartó que su organización vaya a tomar represalias tras su muerte. Consultado sobre si las ACSN influyeron en la elección del entonces candidato Iván Cepeda, Castillo Carrillo lo negó y afirmó que respetaron la libre decisión de los votantes. Dijo que, tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, mantiene la expectativa de que, en su condición de abogado y jefe de Estado, el mandatario pueda abrir una vía de diálogo distinta a la ofrecida por el gobierno anterior. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .