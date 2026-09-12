De la Espriella da una semana a MinDefensa y MinJusticia para lograr el sometimiento de ‘Pinocho’, jefe de las ACSN

El presidente Abelardo de la Espriella dio un plazo perentorio de una semana al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia para coordinar el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social X, en un mensaje dirigido directamente a los titulares de las dos carteras. “Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió.