Presidente Petro votó en la consulta del Pacto Histórico y se quejó por “desastre de la Registraduría”

El presidente Gustavo Petro se quejó sobre la jornada de votación para la consulta de los partidos. Conozca más detalles.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 10 minutos
El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en el sur de Bogotá, donde participó durante la jornada de consultas del Pacto Histórico que se desarrollan en todo el país.

El mandatario confirmó su participación en las urnas a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió una imagen con el mensaje: “Adelante, con toda”.

Sin embargo, minutos después de sufragar, el jefe de Estado cuestionó duramente el funcionamiento de la Registraduría Nacional durante la jornada electoral.

Desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000. Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia”, escribió Petro.

En desarrollo..

Lea más: Consulta del Pacto Histórico 2025: primer reporte de votación que definirá al candidato presidencial y las listas al Congreso

