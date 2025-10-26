Presidente Petro votó en la consulta del Pacto Histórico y se quejó por “desastre de la Registraduría”

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en el sur de Bogotá, donde participó durante la jornada de consultas del Pacto Histórico que se desarrollan en todo el país.

El mandatario confirmó su participación en las urnas a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió una imagen con el mensaje: “Adelante, con toda”.

Sin embargo, minutos después de sufragar, el jefe de Estado cuestionó duramente el funcionamiento de la Registraduría Nacional durante la jornada electoral.

“Desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000. Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia”, escribió Petro.