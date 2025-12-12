El presunto asesino de Charlie Kirk compareció en persona por primera vez en un tribunal de EE. UU.: se enfrenta a la pena de muerte

El hombre acusado de matar al activista político de derecha Charlie Kirk compareció en persona por primera vez el jueves ante un tribunal de Estados Unidos.

Tyler Robinson se mostró tranquilo mientras los abogados discutían cuestiones de procedimiento en torno a lo que se espera sea uno de los juicios más seguidos por los estadounidenses.

El joven, de 22 años, llevaba una camisa clara y corbata en el tribunal de Utah. En una audiencia anterior, el juez dictaminó que Robinson no tenía que presentarse ante el tribunal con el uniforme penitenciario.

El asesinato de Kirk, a quien le dispararon en el campus de una universidad de Utah, desató una ola de indignación entre los conservadores y amenazas de una ofensiva contra la “izquierda radical” por parte del presidente Donald Trump.

Tras una intensa búsqueda de las autoridades, Robinson fue arrestado al día siguiente del asesinato del 10 de septiembre, cuando su familia lo persuadió de entregarse porque lo habían reconocido en fotografías difundidas por los investigadores.