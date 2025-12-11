x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En sus primeras declaraciones desde Oslo, María Corina Machado promete que Venezuela será pronto un país “brillante, democrático y libre”

Luego de una travesía para poder llegar a Oslo, la máxima líder opositora venezolana confirma que la “tiranía” en Venezuela acabará “muy pronto”. Aquí detalles de lo que dijo en su intervención en el Parlamento noruego.

  La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece una rueda de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de representación del gobierno noruego en Oslo. Foto: AFP
    La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece una rueda de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de representación del gobierno noruego en Oslo. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 20 minutos
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves desde Oslo, en su primera aparición pública desde enero de este año, y luego de estar en la clandestinidad por más de 16 meses, que la “tiranía” en Venezuela llegará a su fin “muy pronto”.

Desde el Parlamento noruego, en su intervención en inglés, Machado señaló: “He venido a recibir este premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela cuando llegue el momento oportuno”.

Tras un viaje secreto digno de película, Machado, caraqueña y de 58 años, no alcanzó a llegar a la ceremonia para recibir su Premio Nobel de la Paz; en su lugar, su hija Ana Corina Sosa lo recogió.

En desarrollo...

