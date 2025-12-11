En sus primeras declaraciones desde Oslo, María Corina Machado promete que Venezuela será pronto un país “brillante, democrático y libre”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves desde Oslo, en su primera aparición pública desde enero de este año, y luego de estar en la clandestinidad por más de 16 meses, que la “tiranía” en Venezuela llegará a su fin “muy pronto”.

Desde el Parlamento noruego, en su intervención en inglés, Machado señaló: “He venido a recibir este premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela cuando llegue el momento oportuno”.

Tras un viaje secreto digno de película, Machado, caraqueña y de 58 años, no alcanzó a llegar a la ceremonia para recibir su Premio Nobel de la Paz; en su lugar, su hija Ana Corina Sosa lo recogió.

