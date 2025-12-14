x

Todo listo para la entrega de The Best este martes en Catar, previo a la final entre PSG y Flamengo por la Intercontinental

Los colombianos Kevin Mier, Jhon Arias, Katherine Tapia, Leicy Santos y Mayra Ramírez están en la lista de nominados a arqueros del año y al once ideal femenino y masculino.

  Este martes, previo a la final del PSG ante Flamengo por la Copa Intercontinental, se desarrollará la premiación de The BEst, de la Fifa.FOTO TOMADA X@fifacom_es
Luz Élida Molina Marín
14 de diciembre de 2025
bookmark

Los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards 2025 se darán a conocer este martes, 16 de diciembre, en un acto especial que se retransmitirá en directo por FIFA.com desde Doha, Catar.

En vísperas de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025 que disputarán el París Saint-Germain y el Flamengo en el estadio Áhmad bin Ali, se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores de 2025 en la cena de gala de la FIFA en el Katara Hall, ubicado en complejo del hotel Fairmont de Doha.

Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play.

La cena reunirá a por 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol.

Como siempre, los más de 16 millones de votos de los aficionados han sido fundamentales para elegir a los ganadores de las distintas categorías, que incluyen los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, Jugador de la FIFA, Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y Guardameta de la FIFA.

Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

Los aficionados han votado, además, en las categorías The Best al once femenino y al once masculino de la FIFA.

Hay que recordar que es esas categorías estaban nominados los colombianos Kevin Mier (arquero) y Jhon Arias, mientras que las damas nominadas eran Katherine Tapia (arquera) y las jugadoras Leicy Santos y Mayra Ramírez del Chelsea.

De igual modo, los votos de la afición y los de un panel formado por FIFA Legends han tenido el mismo peso a la hora de elegir a los ganadores del Premio Marta de la FIFA y del Premio Puskás de la FIFA (que se concede al mejor gol tanto en el fútbol femenino como en el masculino).

De otro lado, los hinchas decidieron en exclusiva el ganador del Premio a la Afición de la FIFA, y un panel de expertos, el del Premio Fair Play de la FIFA.

La ceremonia íntegra se podrá ver en directo y en abierto a través del canal de FIFA.com, este martes, desde las 11:00 a. m., hora de Colombia.

