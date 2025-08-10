A la cárcel señalado cabecilla que habría ordenado quemar vivo a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí

Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadu y cabecilla de la red delincuencial “El Ajizal” en Antioquia, fue enviado a la cárcel por estar detrás, presuntamente, de la orden de quemar a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía dan cuenta que García Saldarriaga sería el principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios de zonas del área metropolitana de Medellín para permitirles ejercer sus actividades económicas.

Asimismo, se conoció que habría ordenado a su grupo ilegal causarle la muerte a una persona que no quería pagar la extorsión exigida. El 14 de marzo de 2019, dos de sus subalternos habrían intentado cumplir el plan delictivo. Presuntamente, interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la víctima, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, pero el hombre alcanzó a escapar y se salvó del ataque

Por eso, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias Chadu por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

