Empresas de Proantioquia donarán $200.000 millones para reconstruir el país tras el terremoto

Las empresas que conforman Proantioquia, la fundación empresarial más influyente del departamento, donarán $200.000 millones de pesos para contribuir a la reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto. El anuncio fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de una llamada con Juan Carlos Mora, presidente de la junta directiva de la fundación. ”Acabo de hablar por teléfono con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia, quien me informó que las empresas que conforman esa asociación donarán 200.000 millones de pesos para atender la tragedia y contribuir a la reconstrucción del país”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Lea más: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master

¿Qué es Proantioquia?

Proantioquia nació el 1 de julio de 1975, cuando un grupo de empresarios antioqueños creó una institución con fines exclusivamente sociales, orientada al desarrollo del departamento y del país. A lo largo de casi cinco décadas, la fundación ha estado detrás de varios hitos regionales: en los años 70 facilitó los diálogos con el Gobierno Nacional que permitieron la construcción del Aeropuerto José María Córdova, inaugurado en 1985, y respaldó los primeros estudios técnicos que darían origen al Metro de Medellín. En los 80 apoyó la consolidación de entidades como Cornare, Inexmoda y la Corporación Antioquia Presente, y en los 90 participó en la creación de la Fundación Colfuturo y de organizaciones enfocadas en el posconflicto, como Ideas para la Paz y Transparencia por Colombia. Hoy, la asociación agrupa a algunas de las empresas más grandes del país, entre ellas Grupo Argos, Grupo Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Nutresa, Grupo Éxito, Celsia, ISA, Isagen, Postobón, Coltabaco, Fabricato y Renault-Sofasa, entre varias decenas más de sectores como la construcción, la energía, las finanzas, la industria y los servicios.

El “Plan Milagro”

La donación llega en medio de una emergencia de gran magnitud. Según reveló De la Espriella, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto —que golpeó con mayor fuerza a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas— tendría un costo cercano a los $30 billones de pesos. De esa cifra, cerca de $24,5 billones corresponden a pérdidas en edificaciones y $5,5 billones a infraestructura, aunque el mandatario aclaró que se trata de una estimación preliminar que se ajustará conforme avance la caracterización de daños en cada región. Para liderar esta nueva etapa, el presidente designó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, como responsable del llamado “Plan Milagro de Reconstrucción”, una estrategia que busca articular al Gobierno Nacional con constructores, el sector financiero, aseguradoras, gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas. “Primero fue salvar vidas, ahora debemos atender a quienes lo perdieron todo y comenzar la reconstrucción”, afirmó De la Espriella. Entre las medidas anunciadas para las familias que perdieron sus viviendas están subsidios de arrendamiento, alivios en el pago de servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento llamado “Vivienda Milagro”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El presidente también hizo un llamado a los constructores para sumarse a los proyectos de vivienda en las zonas afectadas, y pidió al sector financiero reducir las tasas de interés para facilitar que las familias puedan reconstruir sus hogares o acceder a uno nuevo. El aporte de las empresas de Proantioquia se convierte en uno de los primeros gestos concretos del sector privado antioqueño hacia el fondo de reconstrucción que el Gobierno intenta consolidar con recursos públicos, privados y de cooperación internacional. Entérese: Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos Bloque de preguntas y respuestas: