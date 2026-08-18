Empresas de Proantioquia donarán $200.000 millones para reconstruir el país tras el terremoto

Las empresas que conforman Proantioquia, la fundación empresarial más influyente del departamento, donarán $200.000 millones de pesos para contribuir a la reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto. El anuncio fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de una llamada con Juan Carlos Mora, presidente de la junta directiva de la fundación.
”Acabo de hablar por teléfono con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia, quien me informó que las empresas que conforman esa asociación donarán 200.000 millones de pesos para atender la tragedia y contribuir a la reconstrucción del país”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Lea más: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master