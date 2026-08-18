“No iba a haber elecciones”: la preocupante revelación del procurador Gregorio Eljach

El procurador general Gregorio Eljach dijo este martes que su programa de “Paz Electoral” fue el que “permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”.
A renglón seguido, agregó que “todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr” y luego dijo que “hoy gozan el señor presidente legítima y legalmente elegido y el Congreso de la República”, posiblemente haciendo referencia a que esto se logró por las medidas tomadas por las instituciones.
Después, dijo que “hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral” y que “Colombia sabe a qué me refiero, no voy a recordar esos momentos de angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”.
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