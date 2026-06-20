Procurador Eljach: “No existe prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección”

A pocas horas de la apertura de las urnas para la segunda vuelta presidencial, el procurador Gregorio Eljach aseguró que Colombia cuenta con todas las garantías para desarrollar una jornada electoral “segura, transparente, ejemplar y en completa paz”, e hizo un llamado a los ciudadanos y a las autoridades a respetar los resultados que arrojen las urnas.
En un video publicado en X, el jefe del Ministerio Público destacó los avances alcanzados durante el último año en materia de confianza electoral, gracias a una alianza institucional entre la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, así como con distintos sectores de la sociedad.
“Como procurador general de la nación, quiero afirmar hoy de manera categórica que no existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos. Vamos a tener una elección presidencial en completa paz y en armonía”, afirmó Eljach.
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El procurador resaltó especialmente los niveles de participación ciudadana registrados en los recientes comicios. Indicó que más de 21 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir el Congreso, en marzo pasado, y que más del 50 % de los ciudadanos habilitados para votar participaron en esa jornada.