Procurador Eljach: “No existe prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección”

El procurador resaltó especialmente los niveles de participación ciudadana registrados en los recientes comicios. Indicó que más de 21 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir el Congreso, en marzo pasado, y que más del 50 % de los ciudadanos habilitados para votar participaron en esa jornada.

“Como procurador general de la nación, quiero afirmar hoy de manera categórica que no existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos. Vamos a tener una elección presidencial en completa paz y en armonía”, afirmó Eljach.

En un video publicado en X, el jefe del Ministerio Público destacó los avances alcanzados durante el último año en materia de confianza electoral, gracias a una alianza institucional entre la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, así como con distintos sectores de la sociedad.

A pocas horas de la apertura de las urnas para la segunda vuelta presidencial, el procurador Gregorio Eljach aseguró que Colombia cuenta con todas las garantías para desarrollar una jornada electoral “segura, transparente, ejemplar y en completa paz”, e hizo un llamado a los ciudadanos y a las autoridades a respetar los resultados que arrojen las urnas.

Asimismo, señaló que más de 24 millones de personas votaron en la primera vuelta presidencial. “Estamos muy orgullosos de haber acompañado a la mayoría de colombianos a derrotar el fantasma del fraude electoral”, afirmó, al sostener que el país ha fortalecido la legitimidad de su democracia.

Frente a las denuncias y cuestionamientos que han surgido durante la campaña, el procurador Eljach advirtió que la “Constitución y las instituciones prevalecerán independientemente del resultado electoral” y exigió a todas las autoridades garantizar tanto el derecho de los ciudadanos a votar libremente como el respeto por la voluntad expresada en las urnas.

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Finalmente, invitó a los colombianos a participar masivamente en la jornada electoral de este domingo para elegir presidente entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Además, pidió a todos los sectores políticos y ciudadanos aceptar los resultados y contribuir a mantener la paz después de conocerse el veredicto electoral. “Respetemos los resultados y acojamos el veredicto de las urnas en completa paz”, concluyó.

Hay que recordar que el procurador Eljach ha convocado a los colombianos a sumarse a la iniciativa #PazElectoral, un llamado orientado a promover una jornada democrática marcada por la convivencia, el respeto y la aceptación de los resultados que definan las urnas.

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El jefe del Ministerio Público ha destacado la importancia de la participación ciudadana como un elemento fundamental para fortalecer la democracia y la legitimidad institucional. En ese sentido, invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas y vivir la jornada electoral como un espacio de expresión democrática.

“Sumémonos a la Paz Electoral, ayudemos a que las elecciones presidenciales transcurran en tranquilidad, a que gane quien gane, todos aceptemos los resultados que digan las urnas”, afirmó el Procurador General.

Asimismo, Gregorio Eljach Pacheco señaló que la defensa de las instituciones y el respeto por las diferencias son pilares para garantizar un proceso electoral transparente. “Paz en el lenguaje, paz en el contradictor, respeto por la opinión ajena. Paz Electoral”, expresó, reiterando el llamado a proteger el derecho ciudadano a elegir libremente.