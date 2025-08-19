Procuraduría formula cargos disciplinarios contra expresidente de la Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por destinar presuntamente de manera irregular los recursos que hacen parte de la unidad de pago por capitación (UPC).
Le puede interesar: Alerta de salud en Boyacá: hospitales públicos advierten deuda de $822.000 millones
Según la entidad, Cardona habría autorizado la constitución de un plan de ahorro voluntario, denominado ‘Plan Semilla’, por un valor superior a los $1.000 millones, con cargo a los recursos de la UPC, lo cual no está permitido.
Vale la pena recordar que la UPC es el dinero que el Estado le reconoce a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para la atención en salud. El valor de ese rubro de determinado por el Ministerio de Salud a final de cada año.