Procuraduría inspecciona Ecopetrol por contrato de gas con Gaxi, tras polémica por vínculos con Ricardo Roa y un apartamento en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación adelantó este jueves, 25 de septiembre, una visita de inspección a las oficinas de Ecopetrol en Bogotá.
La diligencia fue atendida directamente por el presidente de la compañía, Ricardo Roa, junto con la alta administración de la estatal petrolera.
El objetivo fue recopilar información relacionada con un posible contrato entre Hocol, filial de Ecopetrol, y la empresa Gaxi S.A., vinculada al coronel (r) Juan Guillermo Mancera, cercano a Roa.
Según fuentes, este acuerdo podría estar relacionado con la operación de compra de un apartamento por parte de Roa al empresario Serafino Iacono, en el que también aparece mencionado Mancera.