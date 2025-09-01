Ecopetrol le sale al paso al escándalo: aclara rumores sobre regasificación en el Caribe y descarta proceso de adjudicación

En respuesta a las publicaciones de La Silla Vacía y Noticias Caracol, Ecopetrol salió al paso de versiones que daban por iniciado un proceso de selección para contratar una planta de regasificación en el Caribe colombiano.
La aclaración responde a investigaciones que apuntaban a una posible ventaja para una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, cercano a Roa.
La controversia creció porque se trata de una compañía creada con apenas 20 millones de pesos de capital, pero que en poco tiempo habría buscado quedarse con uno de los mayores proyectos de importación de gas al país, con utilidades estimadas en más de 600 millones de dólares al año.
En un comunicado, la compañía aclaró que ni su presidente, Ricardo Roa, ni la junta directiva, han dado instrucciones a la filial Hocol o a sus colaboradores para adelantar adjudicaciones en este frente.
Lo que sí está en marcha es un sondeo de mercado, con el fin de conocer disponibilidad, características técnicas y viabilidad de plantas flotantes de regasificación.
Según la empresa, todavía no se define ubicación, tamaño, tecnología ni el mecanismo de selección o adjudicación.