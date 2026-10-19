Procuraduría abre investigación a Mafe Carrascal por presunta instrumentalización de una niña durante marchas

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, luego de la polémica por su aparición junto a una niña en una tarima de la plaza de Bolívar, durante las manifestaciones del pasado 14 de octubre en Bogotá.

El caso llegó al organismo de control mediante una queja de la periodista Sofía Casas, quien pidió establecer si la congresista tuvo alguna participación en las expresiones vulgares y las arengas que pronunció la menor durante la jornada.

La decisión, firmada por Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, dispuso “iniciar investigación disciplinaria en este asunto, a la que se vincula la congresista María Fernanda Carrascal Rojas”.

Con esa determinación, la Procuraduría ordenó practicar pruebas y notificar a la representante sobre la apertura del proceso.

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La discusión se centra en establecer qué ocurrió en la tarima y si existió una conducta que pudiera comprometer disciplinariamente a Carrascal. La apertura de la investigación no constituye una sanción ni determina su responsabilidad.

Por su parte, Carrascal negó en sus redes sociales haber inducido a la menor a pronunciar palabras vulgares.