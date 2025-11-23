A la cárcel profesor de primaria señalado de abusar sexualmente a cinco niños en Amazonas

Los relatos recogidos indican que, de manera sistemática, el hombre identificado como Carlos Alberto López Simonds, habría aprovechado su posición de poder y cercanía con los menores para realizar actos contra los estudiantes durante el pasado mes de septiembre y octubre.

Las víctimas son cuatro niñas y un niño entre los 6 y 9 años, quienes estaban bajo la autoridad directa del docente en el entorno escolar.

La Fiscalía General de la Nación envió a prisión a un profesor de primaria de una institución educativa de Leticia, en Amazonas , señalado de abusar sexualmente de cinco niños donde trabajaba.

Las agresiones fueron puestas en conocimiento de las autoridades por los propios niños durante una jornada de prevención de delitos sexuales que había sido organizada por el propio centro educativo.

Tras las denuncias y las actividades de policía judicial, servidores del CTI y de la Policía Nacional procedieron a la captura de López Simonds.

Posteriormente, una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) lo presentó ante un juez de control de garantías e inmediatamente le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

A pesar del material probatorio y la magnitud de los hechos que se le atribuyen, el procesado decidió no aceptar los cargos en su contra durante la audiencia.

Sin embargo, el juez determinó que el profesor representa un peligro para las víctimas y para el desarrollo del proceso judicial, por lo que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

