Bandas habrían intentado asesinar a paciente psiquiátrico que provocó incendio en Andalucía, Medellín

Todo ocurrió pasadas las 9:00 de la mañana del pasado domingo en la calle 107 con la carrera 49A, en este barrio de la comuna 2 (Santa Cruz), cuando en medio de una aparente afectación por su problema psiquiátrico, esta persona habría intentado prenderle fuego a la propiedad, pensando que la misma se encontraba desocupada.

El incendio de cuatro viviendas en el barrio Andalucía, en el nororiente de Medellín, podría haber acabado en el asesinato del presunto responsable, luego de que integrantes de las estructuras criminales de la zona tuvieran la intención de tomar justicia por mano propia. Sin embargo, la pronta intervención de los vecinos y las autoridades lo impidieron y esta persona se encuentra en un hospital psiquiátrico.

María Elena Román, madre del señalado de provocar el incendio, relató, sobre lo sucedido horas antes de esta conflagración, que “no quiso el medicamento, no quería desayuno y decía que se quería morir. Luego se alteró, tumbó cosas y dijo que sabía cómo desquitarse. Salí a pedir ayuda y cuando regresé vi que estaba incendiando la casa”.

Luego de que la edificación y las propiedades vecinas estuvieran en llamas, de inmediato las estructuras criminales quisieron tomar partido tras lo ocurrido, pero la pronta intervención de los familiares del señalado provocador de este hecho y las autoridades impidieron que esto ocurriera, haciéndolo salir del barrio antes de que se produjera cualquier ataque en su contra.

“Al saber lo que pretendían hacer los ‘muchachos’ del barrio, de que lo querían matar, le ayudaron a volarse de una para evitar que lo agredieran porque había quemado otras casas”, conoció EL COLOMBIANO sobre esta situación.

En esta parte de la ciudad hay preponderancia criminal del grupo delincuencial Los Triana, quienes se encargan del manejo de todas las rentas criminales. De hecho, a pocos metros del sitio del incendio funciona una plaza de vicio.

Ante esta situación, este hombre, de 31 años, fue detenido por la Policía y trasladado al Hospital Mental, de Bello, debido a su dictamen psiquiátrico de esquizofrenia, originado en gran parte por el consumo excesivo de estupefacientes, según lo señalaron sus familiares.