Gobierno estrena decreto para abordar la protesta social justo antes de marchas de la oposición

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el presidente Abelardo de la Espriella firmaría este viernes el decreto de protesta social. Es decir, la norma entraría en vigor unos días antes de las marchas a las que ha convocado la oposición contra el Gobierno que lidera el expresidente Gustavo Petro. Estas movilizaciones están previstas para el 14 de octubre. Este jueves, el ministro Lara publicó un video en el que se le ve junto al equipo del Viceministerio de Diálogo Social, mientras terminan de recoger los comentarios hechos por el público a la reforma. Esto se debe a que, para este caso, la norma exige un proceso de consulta, un mecanismo legal y obligatorio para poner el borrador a disposición de los ciudadanos y así recibir observaciones y aportes. Le puede interesar: MinInterior expone claves del decreto para abordar la protesta social: “ni un espacio más para quien destruye”

Cambios en el Estatuto de la Protesta y medidas contra la violencia

¿Cómo es el decreto que el Gobierno tendría listo para esas movilizaciones? Este modificará el Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la protesta, para definir cómo deben actuar las autoridades cuando una manifestación presenta actos de violencia desde el inicio, así como en qué casos se entiende agotado el diálogo. La norma también contempla medidas como corredores solidarios para evitar bloqueos permanentes de vías y carriles de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá.

Lara reiteró que el “espíritu” del nuevo decreto es “separar la protesta pacífica de los actos violentos y proteger la protesta pacífica”. Esto, según dijo el jefe de cartera, se resume en la frase “ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”. En intervenciones previas, el ministro ha dicho que se entiende como violento “agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia”. Y ha dicho que “el diálogo no se cierra: sigue con quien marcha y, a la vez, se actúa contra quien agrede”. El decreto, agregó Lara, “no es violencia lo que no constituye delito y lo que no es contrario gravemente a la convivencia”. ¿Qué sí es, entonces? “La agresión indiscutible a personas, el lanzamiento de objetos que puedan producir lesiones graves, la retención de personas o la instrumentalización de niños”. El documento, entonces, “permite (al Gobierno) proteger a los que protestan pacíficamente de los infiltrados, de los violentos”. Falta ver si, en la práctica, el decreto logrará aplicar las distinciones como se lo ha propuesto.

Desde la oposición, varias voces han sido críticas de la nueva norma. Cuando salió el borrador, la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, aseguró que “en vez de escuchar las inconformidades y promover acuerdos nacionales que atiendan las desigualdades que llevan a la gente a marchar, este Gobierno sigue viendo la protesta como un problema y no como un ejercicio básico de nuestra democracia”. La congresista añadió que “el gobierno está modificando de manera regresiva un decreto emitido por el gobierno del expresidente Iván Duque, a petición de la Corte Suprema de Justicia, por los excesos de la Fuerza Pública cometidos en las protestas de 2019. Además, está sustituyendo al Congreso porque el decreto reglamenta un derecho fundamental (...) en caso de que sea aprobado, demandaremos ante el Consejo de Estado”.

¿Funcionará en la práctica?

Para explicar si el decreto puede ser aplicable en la práctica, EL COLOMBIANO consultó al general (r) Eliécer Camacho, quien fue comandante de la Policía de Bogotá durante el denominado “estallido social” de 2021. “El decreto es aplicable. Tiene dos temas interesantes como omitir la etapa del diálogo cuando se desarrolle violencia u otros temas que mencionan en el decreto como los bloqueos, el ataque a personas o el uso de armas de fuego y blancas”, dijo el general (r). Y añadió que “el decreto aclara qué son los hechos violentos para que los alcaldes y la Fuerza Pública puedan actuar”. A su vez, habló de las restricciones que habría para menores de edad en las protestas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Lo de los menores es bueno porque a ellos los instrumentalizan, cuando no van con papás o adultos responsables. Los contradictores han dicho que el decreto le corta el derecho a la protesta a los menores. Pero se refiere más a la instrumentalización de esta población”, concluyó.

Convocatoria de Gustavo Petro a la marcha

El expresidente Gustavo Petro convocó a las marchas de la próxima semana. “Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad. Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía”, escribió Petro en su cuenta de X, medio habitual por el que comunicó durante su Presidencia. Hizo referencia, además, a que “la marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica”. En Antioquia, la norma fue respaldada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien pidió que la Fuerza Pública pueda intervenir en universidades en caso de que se presenten actos de violencia, sin necesidad de contar con la autorización previa de las directivas.

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