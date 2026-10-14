¡Atención! Protestas de Medellín acabaron en disturbios en las afueras de la UdeA

La movilización de docentes, estudiantes y sindicatos, programada para este miércoles en Medellín, acabó en desmanes en las afueras de la Universidad de Antioquia, confirmó el alcalde encargado de la ciudad, Manuel Villa Mejía. “A su llegada a la vía Barranquilla, algunos manifestantes y encapuchados bloquearon la vía, afectando la movilidad y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos. Además, se registra el lanzamiento de botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados”, dijo quien también cumple funciones de secretario de Seguridad de Medellín.

Ante estos desórdenes, las autoridades iniciaron la intervención con el personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para intentar restablecer el orden en las afueras de esta universidad. Por el momento no se reportan personas lesionadas. El alcalde encargado expresó que desde el comienzo estaba preparado para una intervención en caso de que las movilizaciones tuvieran algún contratiempo, razón por la cual el Esmad procedió en pocos minutos, cuando comenzaron los bloqueos en las afueras del Alma Máter. Entérese: Medellín tendrá marchas este 14 de octubre: estos son los recorridos y las vías afectadas “Desde el PMU hemos ordenado a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata y actuar para restablecer el orden, proteger a la gente y recuperar las condiciones de seguridad y movilidad”, expresó Villa Mejía.

Más allá de estos desmanes, que aún mantienen los cierres en la calle 67 (Barranquilla), desde Punto Cero hasta la carrera 52 (Carabobo) y en la avenida Ferrocarril, desde la glorieta de La Minorista, la jornada transcurrió con normalidad. Los manifestantes, tanto en la mañana como en la tarde, se ubicaron en el costado norte de la calle 44 (San Juan), entre el Parque de las Luces y La Alpujarra. Debido a esto, sobre el mediodía las autoridades tuvieron que cerrar los dos sentidos de esta vía arteria, generando un caos vehicular de grandes proporciones en este sector. Le puede interesar: MinInterior expone claves del decreto para abordar la protesta social: “ni un espacio más para quien destruye” A primera hora, las centrales obreras se hicieron presentes con aproximadamente 5.000 personas (aunque la Alcaldía de Medellín habla de 600) que corearon y gritaron arengas en contra del gobierno. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Personería acompañaron la movilización. Luego, a eso de la 1:30 de la tarde, comenzaron a llegar estudiantes de diferentes universidades, algunos de ellos ya estaban encapuchados y con protectores en sus ojos, lo que hacía presagiar que habría enfrentamientos con la Fuerza Pública que finalmente se materializaron sobre las 4:00 de la tarde en las afueras de la Universidad de Antioquia.

Para los procedimientos durante esta jornada, la Alcaldía de Medellín informó que se contó con el acompañamiento de 356 policías y 372 soldados del Ejército, quienes desde distintos frentes se encargaron de preservar que las protestas se desarrollaran con normalidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con el fin de garantizar los derechos de los manifestantes, también hubo apoyo de la Personería Distrital y de los equipos de Paz y Derechos Humanos. Estos fueron acompañados por la Secretaría de Movilidad de Medellín, 17 ambulancias y cinco motos de la Secretaría de Salud de Medellín. Preguntas frecuentes