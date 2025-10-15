Masivas protestas se toman las calles en un convulsionado Perú: van cuatro policías heridos

Al menos cuatro policías heridos dejan hasta el momento los enfrentamientos que estallaron la noche de este miércoles cerca de la sede del Congreso, en Lima, durante una protesta convocada a menos de una semana de instalarse el nuevo gobierno en Perú.

Miles de personas marcharon en Lima, Arequipa, Cusco, Puno y otras ciudades contra la clase política y en rechazo al crimen organizado, ante una ola de extorsiones y asesinatos sin precedentes que castiga a transportistas, artistas y otros sectores.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en juicio político exprés el pasado viernes. El jefe del parlamento, José Jerí, asumió el cargo de manera transitoria hasta julio de 2026.

Antes del inesperado cambio de presidente, había sido convocada la protesta de este miércoles contra el Ejecutivo y el Legislativo, por la falta de acciones contra la delincuencia.

“Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde del Estado”, dijo la trabajadora independiente Amanda Meza, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso.