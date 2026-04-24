Abren paso en el puente sobre el río Mulatos en Urabá; el de San Juan sigue sin fecha definida

La conectividad entre el Urabá antioqueño y Córdoba comienza a restablecerse. Este viernes fue habilitado el puente metálico provisional de 47 metros sobre el río Mulatos, que comunica a Necoclí y San Juan de Urabá, luego de que la estructura original colapsara por las lluvias de febrero.

La emergencia dejó incomunicadas a miles de personas durante semanas y obligó a recurrir a soluciones precarias: planchones y garruchas, cruces informales en condiciones de alto riesgo. Vehículos y peatones debían atravesar el río sin garantías de seguridad, lo que incrementó la presión sobre las autoridades para actuar.

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Como medida temporal, el Gobierno nacional avanza en la instalación de dos puentes metálicos tipo militar — uno sobre el río Mulatos y otro sobre el río San Juan — en este corredor vial estratégico, mientras se plantean soluciones definitivas.

El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que el puente de Mulatos estaba listo desde comienzos de abril, luego de que la Gobernación completara las obras de cimentación. “Esta es una vía nacional, a cargo del Invías”, precisó, dejando claro el reparto de responsabilidades: el departamento asumió las bases; la entidad nacional, la instalación de la estructura.

En ambos puentes — Mulatos y San Juan, afectados por la misma emergencia — la Gobernación invirtió cerca de 700 millones de pesos en las obras de cimentación, que concluyeron el 3 de abril para Mulatos y el 6 de abril para San Juan. “Esperamos que el Invías termine también el puente sobre el río San Juan, para que la subregión recupere su transitabilidad y la conexión con Córdoba”, dijo Rendón.