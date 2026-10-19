Puerto Antioquia abrió ruta marítima semanal con China y Asia: el trayecto tomará entre 34 y 36 días

Puerto Antioquia incorporó una conexión marítima directa y semanal con los principales puertos de Asia, incluido China, mediante el servicio PEX2, un servicio semanal de transporte marítimo de contenedores operado por CMA CGM, que conecta puertos de Asia, incluido China, con Colombia y otros mercados de América Latina y el Caribe.
La ruta tendrá tiempos de tránsito de entre 34 y 36 días y busca ampliar las alternativas logísticas para los importadores y exportadores colombianos, especialmente para las empresas de Antioquia.
El servicio será atendido por buques con capacidad promedio de 16.000 TEUs, es decir, una unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, y hasta 366 metros de eslora. Se trata de embarcaciones de gran tamaño que permitirán movilizar carga entre los mercados asiáticos y la terminal ubicada en Turbo, Urabá antioqueño.
La entrada en operación del PEX2 se produce en un contexto en el que Asia representa el 52 % del comercio colombiano en contenedores, de acuerdo con las cifras entregadas por Puerto Antioquia. Con esta incorporación, la terminal completa la cobertura de los principales mercados con los que opera el comercio exterior del país, luego de sumar conexiones con Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Ginna Castro Mican, vicepresidenta comercial de Puerto Antioquia, señaló que “la nueva ruta amplía las opciones de conectividad para los usuarios de la terminal y fortalece su oferta de servicios internacionales”. La ejecutiva destacó que la conexión contempla recaladas directas desde los puertos base de Asia, incluido China, mercado relevante para las operaciones comerciales colombianas.
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