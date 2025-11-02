¿Qué dicen los jóvenes sobre la Medellín del futuro?

“Somos presente y futuro al mismo tiempo”

Colaboración de Daniela Gómez. Para Medellín vienen muchas cosas y, viéndolo desde el panorama de la juventud —con quien más me relaciono—, llega cargada de oportunidades. Nuestra generación viene poderosa y potente, en la búsqueda de ocupar espacios donde nuestra voz sea escuchada. No le tenemos miedo a la diferencia; somos capaces de trabajar juntos, de reconocer lo que nos duele, lo que nos impulsa, lo que nos moviliza y eso en un territorio tan diverso es un gran logro. Trabajó con jóvenes en barrios como Manrique, Aranjuez, Villahermosa y San Cristóbal, y más allá de acompañarlos en su educación o en su tiempo libre, me preocupo por conectar con sus talentos, posibilidades, formas de ver la vida desde lo artístico, lo deportivo, lo cultural. Cada día veo cómo logran articularse con sus vecinos, compañeros de colegio o universidad, para fortalecer sus territorios. Y esto no es solo sobrevivir, sino sobre hacer lo que los moviliza de forma distinta. Somos una generación que no se cree todo lo que le dicen. Si alguna vez nos llamaron “sin futuro” o nos tildaron de “generación de cristal”, hoy respondemos distinto. Demostramos que podemos transformar la realidad desde nuestras acciones, pequeñas o grandes, que somos presente y futuro al mismo tiempo y queremos que quienes vienen detrás lo sean también. Nos mueve la vida, el reconocimiento de lo bonito que nos rodea, y sabemos que el dolor también puede convertirse en posibilidad. Desde los territorios Medellín nos ha dado oportunidades y siento que es nuestra responsabilidad compartirlas. Si un joven quiere estudiar, conseguir una beca o simplemente conocer lo que la ciudad ofrece, me preocupo porque tenga la información. Si no la tengo, alguien de mi red la tendrá. Esa es la manera en que hacemos ciudad, enseñando que podemos hacer las cosas de forma diferente y mostrando que hay caminos alternativos a la violencia o exclusión que aún existen en algunos territorios. Yo estudié gracias al fondo EPM y mi familia, que fue desplazada de San Carlos por la violencia, encontró en Medellín un lugar donde abrir nuevas posibilidades y reconstruir su proyecto de vida. Además, la ciudad ha avanzado en oportunidades en educación, salud, tiempo libre y bienestar. Piensa en espacios para que todos podamos crecer física, mental y socialmente. Pero aún queda camino: hace falta pedagogía, información que llegue a todos los barrios, cerrar brechas tecnológicas y de acceso. Y ahí entramos los jóvenes: visitando los territorios, mostrando opciones, motivando a otros a involucrarse y a soñar con otro futuro. También pienso mucho en el cuidado del ambiente. La calidad del aire, el ruido, los espacios verdes... todo eso define cómo vivimos. Imagino una Medellín donde respirar sea un acto consciente; donde los espacios públicos nos conecten con la naturaleza y nos enseñen a respetarla. La movilidad, la sostenibilidad y la relación con nuestro entorno son retos que debemos asumir con responsabilidad, buscando compensar antes de dañar, y haciendo todo con conciencia social, económica y ambiental. Soy resultado de clubes juveniles, espacios que me enseñaron que unirse para hacer algo es posible. Hoy hago parte de una organización que busca lo mismo: trabajar con otros que piensan distinto, pero que comparten un objetivo común, y así movilizar nuestros territorios desde lo social, lo cultural, lo ambiental y lo pedagógico. Transformar la ciudad empieza por quienes la habitamos. En pocas palabras: somos una generación que no teme a los desafíos, que busca construir en la diferencia, y que sueña un lugar donde la vida, la colaboración y la naturaleza sean protagonistas. Daniela Gómez. Trabajadora social, apasionada por el liderazgo y por recorrer su ciudad. Acompaña procesos con jóvenes y organizaciones sociales, artísticas y culturales en Manrique, Aranjuez, Villahermosa y el corregimiento San Cristóbal. Esta joven, de veintiocho años, cofundadora de la Corporación Laboratorio Social Reto Nueve, sueña una Medellín colaborativa, verde e incluyente, donde los jóvenes transformen territorios desde la educación, la cultura y la sostenibilidad.

Competencia de downhill urbano en la Comuna 13. FOTO: Carlos Velásquez. Archivo El Colombiano

“Cada vez nos da menos miedo hacer lo que queremos”

Colaboración de María Paulina Suescún Henao. Yo creo que, desde la realidad, he visto algo que me encanta: las industrias creativas son las que están marcando la parada. Viniendo de Aranjuez, de donde son Alcolirykoz y 4 Elementos Skuela, noto que cada vez nos da menos miedo hacer lo que queremos. Nos da menos miedo hacer hip-hop, nos da menos miedo hacer reguetón. Ya no nos creemos el cuento de que ciertas expresiones solo pertenecen a algunos estereotipos o que no son para nosotros. Me imagino una ciudad realmente repleta de talentos, donde no nos dé miedo ser artistas, donde, si queremos ser barberos, arreglar uñas o dedicarnos a cualquier oficio creativo, podamos hacerlo. Creo que ya no hay tantos prejuicios como antes y podemos decir: “Yo quiero hacer lo que me apasiona”. Esta Medellín del futuro es una ciudad donde las industrias creativas se encuentran en todos los barrios y donde los jóvenes estamos construyendo nuestro proyecto de vida haciendo lo que amamos. Antes se decía mucho que los jóvenes abandonábamos rápido los trabajos, que no nos comprometíamos. Pero esto no es falta de responsabilidad, sino una búsqueda de diversificación y aprendizaje constante. Hoy ya no pensamos en quedarnos veintitrés años en una misma empresa; queremos explorar, aprender y aportar desde nuestras pasiones. Yo misma he sentido eso. Mis papás me decían: “Esto es bueno”, pero yo quería seguir mi pasión y hacer lo que amo. Y en este momento estoy contribuyendo con lo que quiero, y disfrutando de ello. Rompiendo barreras Históricamente, dónde vivías podía determinar el destino. Vivir en Aranjuez, por ejemplo, muchas veces se veía como una dificultad. Hoy, gracias a la educación, la conectividad y los colectivos de jóvenes, podemos romper esas barreras. En los barrios empezamos a creer que podemos crear nuestros propios proyectos y trascender, como lo ha hecho Alcolirykoz en los niveles nacional e internacional. Las redes sociales y la conectividad nos han abierto posibilidades. Antes acceder a información sobre educación, emprendimiento o medioambiente era mucho más difícil. Hoy, como nativos digitales, podemos inspirarnos en modelos de todo el mundo y decirnos: “Sí. Podemos hacer lo que soñamos con esfuerzo”. Por supuesto, no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades. Hay contextos que limitan y que obligan a priorizar la supervivencia. Pero quienes hemos tenido acceso a educación y espacios de aprendizaje estamos creando conciencia y trabajando por el cambio de la ciudad desde nuestras comunidades. En Aranjuez, por ejemplo, los colectivos de jóvenes ya no están separados, como barrios aislados, sino como parte de una ciudad con vocación de innovación. La posibilidad de elegir qué hacer con nuestra vida, de estudiar, hacer deporte o trabajar por el barrio ya no está tan marcada por el miedo o la violencia. Hay un respeto creciente hacia quienes quieren aprender, crear y aportar. Medioambiente con actitud Otro eje fundamental es el medioambiente. Desde mi trabajo con Global Shapers participo en proyectos de urbanismo táctico y arte urbano que buscan mejorar la calidad del aire mediante pintura fotocatalítica. Estos actos pequeños generan conciencia y muestran que cada persona puede aportar al cuidado de la ciudad. Medellín es pequeña y grande al mismo tiempo: si empezamos con acciones concretas, aunque sean mínimas, podemos transformar la ciudad en un lugar más limpio, verde y sostenible. Es posible soñar con territorios con menos brechas sociales, culturales y artísticas, donde sea más fácil acercarse a lo que nos apasiona, sin que las condiciones del barrio limiten las oportunidades. Colaboración de María Paulina Suescún Henao. Profesional en Lenguas Modernas, políglota apasionada por la cultura, vive en Aranjuez. A sus veintiséis años trabaja en Sapiencia y es voluntaria en Global Shapers Medellín. Sueña una Medellín creativa, verde e incluyente, donde las industrias culturales florezcan en cada barrio y los jóvenes construyan su futuro haciendo lo que aman. En 2024 fue reconocida como una de las 50 Jóvenes Referentes de Medellín.

“Medellín debe ser la capital del talento”