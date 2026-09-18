¿Qué es la violencia vicaria? Uno de los elementos clave detrás del feminicidio de Ana Lucía González en Bogotá

Otro caso de violencia vicaria estremece a Colombia. Para quien le sea ajeno o desconocido esa palabra, se trata de un tipo de violencia de género en el que un agresor o maltratador usa a los hijos (sobre todo menores de edad) para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre. O, como en el caso de Ana Lucía González, una hermanita. Le puede interesar: Así reconstruyó la Fiscalía las últimas horas de Ana Lucía, niña hallada asesinada en Bogotá Ana Lucía —de nueve años— había sido reportada como desaparecida y fue hallada el pasado 15 de septiembre en una alcantarilla en el sur de Bogotá. Este hallazgo llevó a la Fiscalía a reconstruir ante un juez de control de garantías las últimas horas de la niña y el recorrido que, según la investigación, habría realizado junto a Shenner José Rojas Lárez, presunto responsable de su asesinato. El ente acusador imputó a Rojas Lárez, ciudadano venezolano de 29 años, por los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años (ambos agravados). El hombre no aceptó los cargos y un juez impuso medida de aseguramiento en su contra en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Un caso escabroso

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la diligencia, todo habría comenzado el 14 de septiembre, cuando Rojas Lárez tuvo una discusión con su pareja sentimental, hermana de la menor, en la vivienda que compartían en Mosquera (Cundinamarca). El altercado habría dejado daños en el inmueble. Después de lo ocurrido, la mujer acudió a un CAI para pedir asistencia de la Policía. La Fiscalía sostiene que, durante ese momento, Rojas Lárez habría sacado a Ana Lucía de la vivienda y la habría llevado en una moto. A las 10:30 a. m. de ese día, según el rastreo de cámaras y las investigaciones de las autoridades, el presunto homicida salió con la niña desde Mosquera, ingresó a Bogotá por la calle 13 hasta Fontibón, permaneció alrededor de tres minutos en dicho punto y regresó solo a Mosquera. El primer destino habría sido una casa ubicada en la localidad de Fontibón, donde, según la Fiscalía, permaneció la menor hasta el día siguiente. El 15 de septiembre, alrededor de las 10:00 de la mañana, el hombre presuntamente recogió a la niña y la trasladó al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Fue allí donde, de acuerdo con la imputación, ocurrió el desenlace. “Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte”, señaló la fiscal durante la audiencia. Horas más tarde, el cuerpo de Ana Lucía fue encontrado en un canal de aguas lluvias del mismo sector. Los análisis preliminares forenses de Medicina Legal determinaron que la causa de muerte de la menor fue asfixia. El ente investigador aseguró que las labores de policía judicial y los análisis realizados permitieron establecer que, previamente, Ana Lucía habría sufrido agresiones y conductas de carácter sexual mientras permanecía bajo el cuidado del procesado. Por estas circunstancias, Rojas Lárez también fue acusado por actos sexuales con menor de 14 años. El ente acusador señaló que los elementos recopilados indicarían que el crimen habría sido una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su compañera.

Una familia pide justicia

Ana Lucía estaba de vacaciones en Bogotá y tenía previsto regresar a Venezuela para continuar con sus clases. Su hermana Rusmeri relató al canal CityTv que el conflicto comenzó después de que su expareja revisara su celular y encontrara un mensaje de otro hombre. “Él empezó a romper las cosas y en eso los niños se despertaron”, explicó. La mujer indicó que, junto con las autoridades, llegaron hasta el barrio donde vivía y revisaron las cámaras. La niña sí había llegado al lugar donde su hermana le había indicado que la esperara. Sin embargo, según su relato, detrás de ella venía Rojas Lárez. “Como a los dos minutos la niña también va detrás de él y dobla la misma esquina y hasta ahí no sé más”, señaló. Tras la captura de Rojas, ocurrida dos días después de los hechos, una fiscal delegada le imputó los delitos, cuyos cargos no aceptó. La Fiscalía señaló que el hombre habría intentado escapar con rumbo a Medellín y, por ahora, permanece con medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial. Ahora, el caso continúa en la justicia mientras la familia pide que el crimen no quede impune. “Reconocí a mi hija y pido justicia”, manifestó la madre de Ana Lucía a ese medio. Asimismo, la familia solicitó ayuda para trasladar el cuerpo de la menor a Venezuela. “Nos encontramos aquí en Medicina Legal haciendo el proceso de la niña para que nos entreguen el cuerpo, pero se demoran 20 días (...) eso es demasiado tiempo”, expresó su hermana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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