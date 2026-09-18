¿Qué es la violencia vicaria? Uno de los elementos clave detrás del feminicidio de Ana Lucía González en Bogotá

Otro caso de violencia vicaria estremece a Colombia. Para quien le sea ajeno o desconocido esa palabra, se trata de un tipo de violencia de género en el que un agresor o maltratador usa a los hijos (sobre todo menores de edad) para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre. O, como en el caso de Ana Lucía González, una hermanita.
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Ana Lucía —de nueve años— había sido reportada como desaparecida y fue hallada el pasado 15 de septiembre en una alcantarilla en el sur de Bogotá. Este hallazgo llevó a la Fiscalía a reconstruir ante un juez de control de garantías las últimas horas de la niña y el recorrido que, según la investigación, habría realizado junto a Shenner José Rojas Lárez, presunto responsable de su asesinato.
El ente acusador imputó a Rojas Lárez, ciudadano venezolano de 29 años, por los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años (ambos agravados). El hombre no aceptó los cargos y un juez impuso medida de aseguramiento en su contra en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.