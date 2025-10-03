¡Agéndese! Estos son 5 planes imperdibles para este fin de semana en Medellín

Para un fin de semana cargado de risas, el domingo 5 de octubre a las 5:00 p.m. el Teatro Prado Águila Descalza recibirá el show de La Tía Resentilia. Este monólogo, titulado Oigan a mi tía, está a cargo de la comediante bogotana Carolina Navas, quien por primera vez presentará su repertorio en Medellín.

Entérese: Miles de luces, pantallas gigantes, juegos pirotécnicos y grandes invitados: Silvestre Dangond listo para su concierto en el Atanasio

Navas, abogada fuera del escenario, recuerda que desde niña y durante su adolescencia se sintió atraída por el humor, especialmente al ver en televisión programas como Sábados Felices o La Luciérnaga. Años más tarde, ya en la adultez, decidió aventurarse en el mundo del stand-up comedy. “Yo sabía que quería hacer comedia y pararme en un escenario, pero no tenía claro cómo hacerlo ni cómo expresarme con el cuerpo más allá de la observación. Por eso empecé a tomar talleres de actuación, que me ayudaron a vencer el pánico escénico”, cuenta.

Así nació La Tía Resentilia, con la que Carolina buscó responder a la pregunta de cómo sería si las mujeres de la generación de sus abuelas hicieran comedia. “Empiezo a escribirle a un personaje que se queja del marido, de la suegra y de la falta de oportunidades, pero que en esas quejas también encuentra su sanación. Sí, me quejo, pero hago reír con eso; me quejo, pero logro cumplir mis sueños y subirme a un teatro”, asegura Navas.

En escena, la tía rola, pensionada, viuda y conservadora divierte con anécdotas de su tiempo y con el inevitable choque generacional, todo con el propósito de invitar a reflexionar sobre esa entrañable figura de la familia colombiana. Las boletas para el espectáculo de La Tía Resentilia están disponibles en Boleta en Mano.