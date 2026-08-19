Duro agarrón entre Leonor Espinosa y Jorge Rausch por el 50 Best: “He tenido más reconocimientos que tú sin necesitar la televisión”

Una fuerte discusión se desató en el mundo gastronómico colombiano entre Leonor Espinosa y Jorge Rausch, dos de los chefs más reconocidos del país. El enfrentamiento comenzó en redes sociales después de que Espinosa compartiera un video en el que habló sobre la confusión que existe en Colombia alrededor de las estrellas Michelin y, especialmente, cuestionó la manera en que funciona el Latin America’s 50 Best Restaurants. En su publicación, Espinosa explicó que la Guía Michelin no ha llegado oficialmente a Colombia y, por tanto, ningún restaurante ubicado en el país puede anunciar que tiene una estrella Michelin. También diferenció este sistema del 50 Best y señaló que este último se construye mediante votaciones de expertos gastronómicos. La chef cuestionó, además, el creciente peso que, según su opinión, tienen las estrategias de relaciones públicas en el posicionamiento dentro de estos listados. Aseguró que anteriormente el proceso era más orgánico y planteó si actualmente la comunicación y el PR pueden llegar a tener más peso que la calidad gastronómica.

Fue entonces cuando apareció Rausch en los comentarios. “Qué raro ese cambio de opinión del 50 Best si te ganaste varios premios... No se entiende. A todos nos toca nuestro momento y después bajar. Es la vida”, escribió el chef. Lea más: Este es el mapa que reúne 18 bebidas tradicionales y ancestrales de Colombia Espinosa respondió que reducir el debate a “subir o bajar” era ignorar lo que ocurre detrás de los rankings. Defendió sus reconocimientos y sostuvo que siempre había privilegiado el trabajo en cocina por encima de la fama o las estrategias de posicionamiento. Rausch volvió a responderle y la discusión subió de tono. Recordó que también había tenido reconocimientos y aseguró que durante cinco años fue considerado el mejor restaurante de Colombia en el 50 Best. Dijo que, cuando salió del listado, simplemente siguió adelante.

Pelea entre Leonor Espinosa y Rausch. FOTO: Captura de pantalla.

“Hay que aceptar con dignidad cuando uno sale y ya está bajando”, escribió Rausch, quien también le reprochó que criticara una entidad que, entre otros reconocimientos, la había elegido como The World’s Best Female Chef. El chef también salió en defensa de la nueva generación y mencionó a Álvaro Clavijo, de El Chato, y Jaime David Rodríguez, de Celele, cuyos restaurantes han ocupado posiciones destacadas en el listado. Espinosa respondió que nadie estaba cuestionando el talento de los nuevos cocineros y aseguró que ella misma había contribuido a que fueran reconocidos. “La primera en entrar a la lista que apoyó a Jaime David y Álvaro y los puso en estas plataformas fui yo”, afirmó.

Pelea entre Leonor Espinosa y Rausch. FOTO: Captura de pantalla.

La discusión continuó y Rausch lanzó otra acusación: “Tú fuiste la pionera del lobby en esto, no yo y sabes perfectamente lo que te estoy diciendo”. Después añadió una frase que terminó convirtiéndose en una de las más comentadas del intercambio: “Hay que aprender a soltar y envejecer”. Espinosa consideró que el comentario ya había pasado al terreno personal y respondió que hablar de edad o ego demostraba, según ella, la falta de argumentos para discutir sobre el funcionamiento del ranking. La chef también aseguró que nunca había contratado una agencia de relaciones públicas para subir en un ranking, aunque reconoció que durante unos meses contó con una para coordinar compromisos en el exterior. Incluso afirmó que, cuando periodistas internacionales visitaban su restaurante, ella misma los llevaba a conocer los proyectos de Clavijo y Rodríguez. “¿Cuál es tu molestia conmigo? ¿Que he tenido más reconocimientos que tú sin necesitar la televisión? Te equivocas, querido”, escribió Espinosa en uno de los mensajes más duros del intercambio. Rausch finalmente le pidió que dejara “en paz a la nueva generación”, porque, según él, sus cuestionamientos estaban desmejorando el reconocimiento de los nuevos cocineros y no ayudaban a la gastronomía colombiana.

¿Cómo funciona realmente el 50 Best?

Uno de los temas que causó el intercambio entre los dos ches fue el cómo se elabora el listado. Según las reglas de Latin America’s 50 Best Restaurants, la clasificación surge de los votos de una academia integrada por 300 expertos gastronómicos de la región. Los votantes pueden elegir hasta 10 restaurantes y deben haber comido en ellos durante los 18 meses anteriores. Además, deben incluir restaurantes de otros países de la región entre sus elecciones. No pueden votar por establecimientos en los que tengan intereses financieros y las votaciones son confidenciales. El proceso cuenta con Deloitte como socio independiente de adjudicación.

Es decir, el sistema sí es diferente al de Michelin: mientras Michelin utiliza inspectores anónimos, 50 Best se basa en las experiencias y los votos de miembros de su academia.

¿Cómo está la chef Leonor Espinosa en el ranking 50 Best?

El restaurante Leo, de Espinosa, ha tenido una trayectoria destacada en el listado latinoamericano. Según los datos compartidos, pasó del puesto 13 en 2022 al octavo en 2023. En 2024 ocupó el décimo lugar y en 2026 apareció en la posición 23. En contraste, El Chato, de Álvaro Clavijo, pasó del quinto puesto en 2022 al segundo en 2023 y 2024, hasta alcanzar el primer lugar en 2026.

Precisamente estos reconocimientos estuvieron en el centro de la pelea: Rausch interpretó el descenso de Leo como una razón para cuestionar el cambio de postura de Espinosa frente al ranking, mientras que ella sostuvo que criticar la metodología de una lista no significa desconocer el talento de quienes actualmente ocupan los primeros lugares.

¿Existe un restaurante en Colombia que tenga una estrella Michelin?

No. Actualmente no hay restaurantes en Colombia con estrellas Michelin, porque la Guía Michelin no tiene presencia en el país. Sin embargo, sí existe un restaurante de un chef colombiano que ha recibido estrellas Michelin en Estados Unidos. Se trata de ElCielo, proyecto gastronómico creado por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, que cuenta con sedes en Colombia y Estados Unidos. Las estrellas Michelin obtenidas por la marca corresponden específicamente a sus restaurantes ubicados en Miami y Washington D. C., no a sus establecimientos en Colombia. En 2022, ElCielo Miami y ElCielo Washington D. C. recibieron estrellas Michelin. Posteriormente, la sede de Miami ratificó su reconocimiento. La sede de ElCielo en Medellín, ciudad donde nació el proyecto, no tiene una estrella Michelin, al igual que las demás sedes de la marca que están ubicadas en Colombia.

Esto es importante porque la estrella Michelin se otorga al restaurante y a la experiencia gastronómica evaluada por los inspectores de la guía, no al chef de manera personal ni automáticamente a todas las sedes de una misma marca. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por eso, aunque Barrientos es colombiano y ElCielo nació en Medellín, la estrella de ElCielo Miami corresponde exclusivamente a ese restaurante en Estados Unidos y no significa que exista un establecimiento con una estrella Michelin en Colombia.

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