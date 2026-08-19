Duro agarrón entre Leonor Espinosa y Jorge Rausch por el 50 Best: “He tenido más reconocimientos que tú sin necesitar la televisión”

Una fuerte discusión se desató en el mundo gastronómico colombiano entre Leonor Espinosa y Jorge Rausch, dos de los chefs más reconocidos del país.
El enfrentamiento comenzó en redes sociales después de que Espinosa compartiera un video en el que habló sobre la confusión que existe en Colombia alrededor de las estrellas Michelin y, especialmente, cuestionó la manera en que funciona el Latin America’s 50 Best Restaurants.
En su publicación, Espinosa explicó que la Guía Michelin no ha llegado oficialmente a Colombia y, por tanto, ningún restaurante ubicado en el país puede anunciar que tiene una estrella Michelin. También diferenció este sistema del 50 Best y señaló que este último se construye mediante votaciones de expertos gastronómicos.
La chef cuestionó, además, el creciente peso que, según su opinión, tienen las estrategias de relaciones públicas en el posicionamiento dentro de estos listados. Aseguró que anteriormente el proceso era más orgánico y planteó si actualmente la comunicación y el PR pueden llegar a tener más peso que la calidad gastronómica.