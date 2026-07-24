Este es el mapa que reúne 18 bebidas tradicionales y ancestrales de Colombia

Además de las marcadas líneas que separan las ciudades y los departamentos en el mapa oficial de Colombia, esa ilustración de límites también podría reorganizarse para comprender asuntos que van más allá de la geografía, como los alimentos que sembramos, las recetas que preparamos o las bebidas que tomamos.
Ñeque, bush rum, chirrinchi guajiro, en el norte. Cachaza, chivé, chuchuguaza, en el sur. Guarrúz, majule, chicha de moriche, en el oriente. Viche, pelaguache, chirro caucano, en el occidente.
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Esa cartografía de tragos fue la que construyó Brujería Artesanal, un proyecto de Medellín dedicado a la investigación, experimentación y creación alrededor de los alimentos y las bebidas artesanales y tradicionales.
La antropóloga Soranny Moncada y el abogado Gabriel Laínez son quienes están detrás de esta iniciativa. La primera versión del mapa, de fondo amarillo, fue presentada en 2023 en el Bar Show Colombia, un evento de barismo que se realiza anualmente en Cali, y fue creada por la antropóloga junto a Brian Castro y Víctor Mosquera.
Todo comenzó con La Vitrina, una articulación de marcas de bebidas alcohólicas del Valle de Aburrá que funcionó durante alrededor de tres años. Además de vender sus productos, organizaban espacios de diálogo en los que descubrieron que, más allá de las bebidas que ya conocían, en Antioquia y en el resto del país existía una gran diversidad de bebidas tradicionales.
“Reforzamos lo que habíamos conocido en los conversatorios con un trabajo de investigación documental y así nació el proceso. Dijimos: ‘Venga, nosotros podemos hacer un mapa y, sobre todo, crear una herramienta para acercar a la gente a este conocimiento. Que no sea solamente beber por beber, sino darle un sentido y mostrar el lugar que la bebida tiene desde lo ritual y lo simbólico’”, cuenta Moncada.