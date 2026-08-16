Martín Vivas, niño de 10 años, murió junto a su mamá y abuela tras terremoto en Cali

La esperanza de encontrar con vida a Martín Vivas Jiménez, su madre y su abuela, terminó el sábado 15 de agosto, luego de que los equipos de rescate localizaran sus cuerpos entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali. Martín tenía 10 años, mientras que Alejandra Vivas Jiménez tenía 35 años y Amparo Jiménez Barona, 78. Los tres habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió diferentes regiones del país y provocó el colapso de varias estructuras. Durante varios días, los organismos de emergencia concentraron sus esfuerzos en el edificio Ana Pilar, uno de los puntos de Cali donde se adelantaron labores de búsqueda entre los restos de la construcción.

Martín Vivas Jiménez, de 10 años, fue encontrado sin vida junto a su madre y su abuela entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali. FOTO: Redes sociales.

Familiares y allegados permanecieron atentos a los avances de los rescatistas y mantuvieron la esperanza de recibir noticias favorables sobre el paradero de los tres integrantes de la familia. El caso de Martín generó especial atención debido a su corta edad. Mientras avanzaban las labores de remoción de escombros, familiares y usuarios de redes sociales siguieron con expectativa las operaciones para llegar hasta el lugar donde se presumía que se encontraban atrapados. Finalmente, los equipos de rescate encontraron los cuerpos sin vida y confirmaron la muerte de Martín, Alejandra y Amparo.

Familiares despidieron a las víctimas

Tras conocerse el hallazgo, familiares de las víctimas compartieron fotografías y mensajes de despedida en redes sociales. Una de ellas, identificada como Marcela Jiménez, publicó en Instagram un video con diferentes imágenes de momentos compartidos con Martín, Alejandra y Amparo. En su mensaje lamentó la pérdida de los tres integrantes de la familia y describió el vacío que deja su ausencia. “Pero si ustedes eran la razón, el amor, la alegría, las ganas de volver; eran el eje de la familia, la unión de todos”, escribió. La familiar también recordó los momentos vividos junto a ellos y expresó la dificultad de afrontar su ausencia: “¿Cómo se aprende a seguir sin ustedes?”.

La despedida reflejó el impacto que la tragedia ha provocado entre los familiares, quienes durante varios días permanecieron pendientes de las labores de rescate.

Continúan las labores de rescate en Cali

El hallazgo de los tres cuerpos se produjo mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda, remoción de escombros y evaluación de estructuras afectadas por el terremoto.

Las víctimas fueron identificadas como Martín Vivas Jiménez, de 10 años; su madre, Alejandra Vivas Jiménez, de 35; y su abuela, Amparo Jiménez Barona, de 78. FOTO: @johajh17.

El edificio Ana Pilar se convirtió en uno de los principales puntos de atención de los equipos de rescate en Cali, donde durante varios días se concentraron familiares y organismos de emergencia a la espera de localizar a las personas que permanecían desaparecidas. Las autoridades continúan con las labores de atención y verificación en los diferentes sectores afectados por el terremoto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas