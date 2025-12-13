¡Qué rumba! Buena fiesta vallenata le regaló Quintero a su barrio

3 y 4
El accidente habría sido provocado por un descuido, pero familiares señalaron que el establecimiento no estaba preparado para atender la emergencia.
Algunos capos tendrían sus celdas con comodidades difíciles de justificar. Este escenario ocurre en paralelo con la fuga de Darío Arcadio Zapata Mazo, conocido con los alias de El Zorro o El Flaco, de la cárcel de Itagüí.
El alcalde de Medellín se pronunció sobre las denuncias de ocho generales del Ejército y la Policía que dicen que la senadora y su entorno buscaban influir para frenar operaciones.
En la pelea entre el ministro y el director de la UNGRD, ahora se suma una denuncia de Carrillo de que Benedetti usa bodegas asiáticas para legitimarse mientras desata una guerra sin cuartel contra otros funcionarios del gobierno Petro.