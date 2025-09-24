¿Qué tipo de perro eres según tu personalidad?

3 y 4
El precandidato Gustavo Bolívar cuestionó la viabilidad de la consulta del Pacto Histórico por la falta de personería jurídica y denunció que Daniel Quintero estaría negociando con sectores de la política tradicional.
La Sala determinó que los hechos, ocurridos entre 2004 y 2008 en estos tres departamentos del país, cuentan con aportes verdaderos de los comparecientes que permitieron reconstruir lo sucedido con base a la justicia.
La Fiscalía de Ciudad de México ya concluyó el proceso de necropsia e identificación de los cuerpos hallados el pasado 17 de septiembre.
Empresas del sector creativo abren vacantes para diseñadores, arquitectos y especialistas en artes gráficas. Más de 300 de estas ofertas requieren contratación inmediata.
Se trata de un inventario realizado por el Distrito y el Jardín Botánico en cuatro reservas del corregimiento, que registró 197 especies de plantas epífitas —34 endémicas de Colombia y 16 exclusivas de Antioquia— y dio origen a un documento que busca acercar a la comunidad al conocimiento y cuidado de la naturaleza.
