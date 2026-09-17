¿Quién era Leonardo Múnera, el biólogo de Armenia que murió en Acapulco?

Leonardo Múnera Martínez, biólogo oriundo de Armenia, Quindío, murió por inmersión el martes 15 de septiembre mientras disfrutaba de unas vacaciones en Acapulco, México. El hombre se encontraba en la playa El Diamante, en la zona turística con ese mismo nombre, junto a su novia y un grupo de amigos.

De acuerdo con información recopilada por medios locales y el medio quindiano El Eje Alternativo, una mujer que hacía parte del grupo tuvo dificultades para salir del agua luego de ser arrastrada por la corriente. Múnera Martínez ingresó al mar para intentar auxiliarla, pero terminó siendo arrastrado por el fuerte oleaje.

Los organismos de rescate que atendieron la emergencia lograron sacar del agua a las dos personas. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación practicadas al biólogo en el lugar, no fue posible salvarle la vida.

Según reportes de medios mexicanos, el hecho ocurrió frente al hotel Grand Mayan, en la zona Diamante de Acapulco. Tras la emergencia, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.