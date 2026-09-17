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¿Quién era Leonardo Múnera, el biólogo de Armenia que murió en Acapulco?

Los organismos de rescate lograron sacar a ambos del agua, pero Múnera no sobrevivió.

  • Leonardo Múnera Martínez, biólogo oriundo de Armenia, murió durante sus vacaciones en Acapulco, México. FOTO: Redes sociales.
    Leonardo Múnera Martínez, biólogo oriundo de Armenia, murió durante sus vacaciones en Acapulco, México. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 22 minutos
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Leonardo Múnera Martínez, biólogo oriundo de Armenia, Quindío, murió por inmersión el martes 15 de septiembre mientras disfrutaba de unas vacaciones en Acapulco, México. El hombre se encontraba en la playa El Diamante, en la zona turística con ese mismo nombre, junto a su novia y un grupo de amigos.

De acuerdo con información recopilada por medios locales y el medio quindiano El Eje Alternativo, una mujer que hacía parte del grupo tuvo dificultades para salir del agua luego de ser arrastrada por la corriente. Múnera Martínez ingresó al mar para intentar auxiliarla, pero terminó siendo arrastrado por el fuerte oleaje.

Los organismos de rescate que atendieron la emergencia lograron sacar del agua a las dos personas. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación practicadas al biólogo en el lugar, no fue posible salvarle la vida.

Según reportes de medios mexicanos, el hecho ocurrió frente al hotel Grand Mayan, en la zona Diamante de Acapulco. Tras la emergencia, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

La muerte de Múnera Martínez generó consternación entre familiares, amigos y conocidos en Armenia, donde desarrolló buena parte de su vida y construyó vínculos con diferentes sectores de la comunidad.

Lea más: Ella era Eliana Moreno, la periodista de Telemundo 52 que murió en el accidente de helicóptero en Los Ángeles

El profesional era egresado del programa de Biología de la Universidad del Quindío. Durante su infancia vivió en el barrio La Clarita, donde cursó sus estudios de primaria en la escuela Cámara Júnior.

Sus allegados lo conocían como ‘Leito’ y lo recuerdan como una persona alegre, amable y responsable. Además de su trayectoria profesional como biólogo, mantuvo durante años una estrecha relación con la escena musical de Armenia.

Múnera Martínez era aficionado a la música y, particularmente, al género punk, una pasión que también le permitió construir una amplia red de amistades en la capital quindiana.

Familia adelanta repatriación del cuerpo

Tras conocerse su fallecimiento, la familia de Múnera Martínez inició los trámites necesarios para trasladar sus restos desde México hasta Colombia.

El proceso cuenta con el acompañamiento de la Cancillería de Colombia, que brinda asistencia consular a los familiares durante las gestiones correspondientes.

Mientras avanzan los procedimientos legales y administrativos para la repatriación, familiares y amigos preparan en Armenia una despedida para el biólogo quindiano.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Leonardo Múnera, el biólogo de Armenia que murió en Acapulco?
Leonardo Múnera Martínez era un biólogo quindiano de 40 años, egresado de la Universidad del Quindío. Era conocido por sus allegados como ‘Leito’ y tenía una estrecha relación con la escena musical de Armenia.
Múnera murió por inmersión el martes 15 de septiembre en la playa El Diamante, en Acapulco. Ingresó al mar para intentar auxiliar a una mujer de su grupo que había sido arrastrada por la corriente, pero él también terminó siendo llevado por el fuerte oleaje.
¿Dónde murió Leonardo Múnera, biólogo de Armenia?
El biólogo murió en la playa El Diamante, ubicada en la zona turística Diamante de Acapulco, México, frente al hotel Grand Mayan.
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