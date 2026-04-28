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¿Quién es Anant Ambani, el multimillonario indio que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia?

El hijo del magnate Mukesh Ambani se ofreció a trasladar a la India a los hipopótamos descendientes de los que fueron introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar para llevarlos a un santuario o zoológico.

  • El multimillonario Anant Ambani se ofreció a recibir a los hipopótamos de Colombia para evitar su caza. FOTO: AFP
    El multimillonario Anant Ambani se ofreció a recibir a los hipopótamos de Colombia para evitar su caza. FOTO: AFP
  • ¿Quién es Anant Ambani, el multimillonario indio que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia?
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Anant Ambani, hijo del magnate indio Mukesh Ambani, envió este martes un comunicado al Gobierno de Colombia para que frenen cuanto antes la eutanasia de 80 hipopótamos descendientes de los introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar.

Su intención es darles un nuevo hogar en Vantara, un zoológico y/o santuario en India donde estos mamíferos podrán permanecer resguardados y bajo el cuidado de personal especializado, porque ellos “no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan”.

¿Quién es Anant Ambani, el multimillonario indio que se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia?

En contexto: El multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia

El gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de proceder con la caza de estos animales, ya que representan un peligro para los habitantes y la biodiversidad en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Bolívar, donde con frecuencia se cruzan con ellos en calles, parques y lagunas.

Esta situación ha generado un conflicto en el que varias entidades y personas animalistas se han pronunciado para que, desde el Ministerio de Ambiente, no se recurra a esta alternativa. De hecho, la Asamblea de Antioquia indicó en un debate que la noticia sobre la eutanasia los tomó por sorpresa.

Lea también: Estas son las trabas del plan para cazar a los hipopótamos en el Magdalena Medio

Es por esto que el multimillonario Anant Ambani aseguró que tiene un plan para trasladarlos a este lugar situado en el estado noroccidental de Guyarat. Allí convivirían con cientos de elefantes, así como con 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre muchos otros animales acogidos.

¿Quién es Anant Ambani?

La familia Ambani es una de las más ricas de la India, en gran parte por ser propietaria de Reliance Industries, un gigante energético y tecnológico fundado en 1966 por el empresario Dhirubhai Ambani, quien falleció el 6 de julio de 2002 a causa de un derrame cerebral.

Tras su muerte, el control del imperio pasó a manos de sus hijos, Mukesh Ambani y Anil Ambani, pero por desacuerdos en 2005 decidieron dividir el conglomerado: Mukesh asumió el control de Reliance Industries, mientras que Anil recibió otras empresas del grupo, principalmente en sectores como telecomunicaciones, energía y servicios financieros.

Mukesh Ambani, cuyo patrimonio se estima entre 90.000 y 110.000 millones de dólares (USD), es padre de los gemelos Isha y Akash, así como el menor Anant, quien se ofreció a resguardar los hipopótamos de Colombia.

Entérese: Otra lujosa celebración: Shakira cantará en nueva preboda del hijo del hombre más rico de la India

Anant, de 31 años, es licenciado en Administración de Empresas y figura como uno de los directivos de Reliance Industries, además de ser egresado de la Brown University, en Estados Unidos. También es considerado un filántropo y una persona comprometida con el bienestar animal, así como con la sostenibilidad.

El 12 de julio de 2024, Anant protagonizó una fastuosa boda con Radhika Merchant, celebrada en Mumbai, la capital financiera de la India. Entre los invitados destacaron figuras internacionales como Shakira, Kim Kardashian, el actor John Cena, los ex primeros ministros británicos Tony Blair y Boris Johnson, entre otros.

La boda de Radhika Merchant y Anant Ambani. FOTO: GETTY
La boda de Radhika Merchant y Anant Ambani. FOTO: GETTY

Las celebraciones previas a la boda incluyeron una fiesta de gala de tres días para 1.500 invitados en el estado de Gujarat, un crucero para 1.200 invitados en el Mediterráneo, un templo hindú especialmente construido y conciertos de Rihanna, los Backstreet Boys y Justin Bieber.

El patriarca Mukesh Ambani ha sido criticado por algunos, que lo califican como el “maharajá de los tiempos modernos”. Y es que en 2018, la familia organizó una ceremonia similar para su hija, Isha Ambani, considerada una de las bodas más costosas jamás celebradas en la India, con un supuesto coste de unos 100 millones de dólares, en la que actuó la cantante estadounidense Beyoncé.

Con información de AFP*

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