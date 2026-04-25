Estas son las trabas del plan para cazar a los hipopótamos en el Magdalena Medio

El anuncio de la eutanasia o caza de control de 80 hipopótamos este año desató un revuelo nacional. Sin embargo, ejecutar la medida enfrenta obstáculos críticos: la falta de coordinación entre el Ministerio de Ambiente y las corporaciones regionales, el alto costo del plan y las dificultades técnicas de intervenir en las llanuras donde habitan cerca de 200 ejemplares. Mientras el proceso se estanca, estos animales siguen representando un peligro para los habitantes y la biodiversidad en Antioquia, Boyacá, Santander y Bolívar, que cada rato se los cruzan en calles, parques y lagunas.
El primer obstáculo es la falta de coordinación. Los directores de Cornare y Corantioquia declararon esta semana en un debate de control político sobre los hipopótamos en la Asamblea de Antioquia que la decisión del Ministerio los tomó por sorpresa.
Liliana Taborda, directora de Corantioquia, contó que fueron citados a una mesa técnica esperando un diálogo, pero se encontraron con que el protocolo de eutanasia ya se había divulgado al país.
Para Javier Valencia, director de Cornare, ese anuncio, sin socialización técnica previa, vulnera los postulados del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional sobre participación ciudadana en asuntos ambientales que el actual Gobierno ratificó como una de sus banderas.
La descoordinación, sin embargo, viene de atrás. Las cifras sobre el tamaño de la población no coinciden: mientras el Ministerio habla de 169 individuos, Cornare estima que podrían ser cerca de 200. Esa brecha entre ambas entidades sobre el censo poblacional tiene consecuencias prácticas. Valencia explicó que no se logró un marcaje efectivo de los animales ya intervenidos con esterilizaciones o inmunocastraciones — se intentó con pistolas de paintball cuya pintura se caía fácilmente y con rastreadores GPS que los movimientos del animal desprendían—. Sin ese registro, una eutanasia podría terminar sacrificando individuos que ya habían sido esterilizados, desperdiciando cerca de $40 a $60 millones que cuesta uno u otro procedimiento.