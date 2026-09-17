¿Quién es la civil que iba con los 3 policías secuestrados por el ELN hace un mes en Norte de Santander?

En la carretera que une a Ocaña con Cúcuta, un Chevrolet Spark rojo de placas RKP-355 quedó abandonado el 17 de agosto, con los vidrios rotos y pinturas de color azul en una palabra que se lee “Farc”. Dentro viajaban cuatro personas. Tres de ellas eran uniformados de la Dijín: el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña. La cuarta era una joven de 27 años de la que, durante un mes, casi nadie habló públicamente: Anyi Jácome. En contexto: ELN confirma, un mes después, el secuestro de tres policías en la vía Cúcuta-Ocaña y entrega pruebas de supervivencia El vehículo fue interceptado mientras los uniformados se desplazaban por la carretera que comunica a Cúcuta con Ocaña, en un hecho que las autoridades ubicaron en jurisdicción de Bucarasica, Norte de Santander. Durante semanas, el caso se conoció como el secuestro de tres policías de la Dijín. Solo el jueves 17 de septiembre, un mes exacto después del secuestro, un comunicado del ELN reveló que junto a los policías también había sido retenida Anyi Jácome.

Los señalamientos del ELN

El ELN aseguró ese jueves que los agentes realizaban labores contra su estructura en Norte de Santander. El grupo armado indicó que la mujer se presenta como civil, pero que supuestamente ella era “utilizada para engañar y ubicar miembros del ELN, además de servir de puente con la Banda Frente 33, ya que es la pareja sentimental de Andrey Avendaño”. Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, no es un nombre nuevo en el conflicto del Catatumbo. Fue precisamente uno de los líderes guerrilleros a los que el presidente Abelardo de la Espriella se dirigió en el ultimátum que le planteó a las disidencias. Y sería clave en la fuerte disputa territorial entre el frente 33 y el ELN en esa región del país, que dejó miles de desplazados en 2025. “La mujer identificada como Anyi Jácome viajaba junto a los agentes y era enviada a labores de recolección de información en zonas donde temían ingresar; también era utilizada para que a través de redes sociales contactara personas que identificaban como guerrilleros”, dice el comunicado del grupo armado ilegal. El presidente ya dijo que no iba a aceptar ningún tipo de “canje” con ese grupo armado.

La versión de la familia y conocidos

Jesús Gutiérrez, quien se identifica como líder social de la región, se pronunció en sus redes sociales y pidió que el caso no se mantuviera en silencio. Según sus palabras, se trata de una joven del barrio Belén y Los Olivos, secuestrada el mismo día que los tres policías, y muy amiga de la patrullera de la Policía Nacional también retenida. Gutiérrez denunció, además, que policías de inteligencia del municipio de Ocaña y del departamento Norte de Santander le habrían prohibido a la familia hacer pública la denuncia, tras la difusión de información que —según él— la estaría criminalizando.

Jessica Jácome, hermana de Anyi, dijo que los vecinos confirman que tanto ella como la patrullera Erika vivían en el mismo lugar en la capital nortesantandereana, e incluso habrían sido pareja. Sobre el señalamiento del ELN que la vincula sentimentalmente con el cabecilla disidente, Jessica dijo a la Unidad Investigativa de El Tiempo: “Eso es falso. Aún seguimos a la espera de que nos aclaren ese comentario; hasta ahora solo tenemos información de que se encuentra retenida por el grupo ELN”. La familia, además, pidió al grupo armado que entregara una prueba de supervivencia de Anyi, ya que las imágenes divulgadas hasta el momento solo corresponden a los policías retenidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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