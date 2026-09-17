¿Quién es la civil que iba con los 3 policías secuestrados por el ELN hace un mes en Norte de Santander?

En la carretera que une a Ocaña con Cúcuta, un Chevrolet Spark rojo de placas RKP-355 quedó abandonado el 17 de agosto, con los vidrios rotos y pinturas de color azul en una palabra que se lee “Farc”.
Dentro viajaban cuatro personas. Tres de ellas eran uniformados de la Dijín: el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña. La cuarta era una joven de 27 años de la que, durante un mes, casi nadie habló públicamente: Anyi Jácome.
En contexto: ELN confirma, un mes después, el secuestro de tres policías en la vía Cúcuta-Ocaña y entrega pruebas de supervivencia
El vehículo fue interceptado mientras los uniformados se desplazaban por la carretera que comunica a Cúcuta con Ocaña, en un hecho que las autoridades ubicaron en jurisdicción de Bucarasica, Norte de Santander. Durante semanas, el caso se conoció como el secuestro de tres policías de la Dijín.
Solo el jueves 17 de septiembre, un mes exacto después del secuestro, un comunicado del ELN reveló que junto a los policías también había sido retenida Anyi Jácome.