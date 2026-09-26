Rafa Márquez, entrenador de México, habló sobre Colombia en la previa del amistoso, ¿qué dijo?

En la víspera de su debut como director técnico de la selección mexicana, Rafael Márquez está preparado para toparse con una versión renovada de Colombia, que suele complicar a México y de la que destaca su velocidad y fuerza. México jugará este sábado por primera vez en Baltimore, noreste de Estados Unidos, con la particularidad de arrastrar una racha de cuatro derrotas consecutivas contra Colombia. “Hablar de jugadores colombianos es hablar de velocidad y fuerza, físicamente son bastante potentes. Colombia se nos ha dificultado, no hemos podido ganarle desde 2010”, dijo Márquez el viernes en conferencia de prensa.

Aunque el entrenador argentino Néstor Lorenzo llamó a 15 nuevos jugadores para la selección cafetera, Márquez no se confía y espera que Colombia siga siendo un rival peligroso. “Que sea una selección con caras nuevas no quiere decir que vaya a cambiar en lo más mínimo (...) Colombia es un equipo atrevido y directo en el juego, que tiene rupturas y velocidad. Tenemos que tener mucho cuidado”, dijo Márquez. El estratega azteca reconoció la calidad de James Rodríguez, recién retirado de la selección cafetera, pero espera que otros como Jhon Arias asuman la responsabilidad de orquestador. “Arias es un jugador de mucha calidad y mucho talento, es muy determinante, capaz de ponerte pelotas para definir, ahora hará de James y pondrá todo su talento para intentar hacer daño en nuestro campo”, comentó. En cuanto al desempeño del equipo mexicano en el primer partido bajo su mando, Márquez señaló que dará continuidad al orden y estilo mostrados en el Mundial 2026. “Habrá que perfeccionar un poco todo, desde inicio de juego, progresión, finalización, en la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, en el que recibimos tres goles”, apuntó. A pesar de haber sido jugador del multilaureado FC Barcelona entre 2003 y 2010, y de haber dirigido al Barcelona Atlètic, Márquez advirtió que no pretende imponer en el Tri el estilo blaugrana. “¿A quién no le gustaría jugar como el Barcelona? Yo fui jugador del Barcelona, pero no tienes la materia prima. Yo me adapto a lo que tengo”, remató.

¿Cómo le fue a Márquez contra la tricolor?

Este compromiso amistoso en Baltimore, Estados Unidos, será la primera experiencia como entrenador de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana. Su debut será contra Colombia, sin embargo, Rafa ya enfrentó a la tricolor en cuatro ocasiones anteriores, siendo defensor central y capitán del cuadro verde. La primera vez que el hoy entrenador jugó contra Colombia fue el 12 de mayo de 2002 en preparatorio para el Mundial de Corea y Japón de ese año. Ese compromiso se jugó en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde se impusieron los manitos por 2-1. Márquez asistió en el último gol. En el Chase Field de Arizona, Colombia se batió en duelo con México el 12 de febrero de 2003, allí jugó Márquez y el compromiso terminó 0-0. Siete años después, el 7 de septiembre de 2010, el combinado criollo viajó a Monterrey a enfrentarse a los mexicanos. El local ganó 1-0, siendo este el último triunfo manito sobre la selección nacional. Finalmente, el 29 de febrero de 2012, Colombia venció con goles de Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado 2-0 a México en el Sun Life Stadium de Miami. Este compromiso fue el debut de José Néstor Pékerman como seleccionador de Colombia y el último compromiso de Rafa Márquez contra la tricolor. Lea también: Néstor Lorenzo explicó cómo será la estructura de la Selección Colombia sin James ni Juanfer, ¿vienen grandes cambios?