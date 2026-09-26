Rafa Márquez, entrenador de México, habló sobre Colombia en la previa del amistoso, ¿qué dijo?

En la víspera de su debut como director técnico de la selección mexicana, Rafael Márquez está preparado para toparse con una versión renovada de Colombia, que suele complicar a México y de la que destaca su velocidad y fuerza.
México jugará este sábado por primera vez en Baltimore, noreste de Estados Unidos, con la particularidad de arrastrar una racha de cuatro derrotas consecutivas contra Colombia.
“Hablar de jugadores colombianos es hablar de velocidad y fuerza, físicamente son bastante potentes. Colombia se nos ha dificultado, no hemos podido ganarle desde 2010”, dijo Márquez el viernes en conferencia de prensa.