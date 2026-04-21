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Rafael Márquez dirigirá la Selección de México después del Mundial: en 2024 sonó para Nacional

La leyenda del fútbol mexicano, “Rafa” Márquez será el estratega de la seleccion mexicana de fútbol después de Norteamérica 2026. ¿Cómo ha sida la trayectoria como entrenador del “Káiser”?

  • Rafael Márquez tendrá su primera experiencia como entrenador profesional a sus 47 añoscon la Selección de México. FOTO: GETTY
    Rafael Márquez tendrá su primera experiencia como entrenador profesional a sus 47 añoscon la Selección de México. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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El exfutbolista Rafael Márquez, quien jugó cinco mundiales de fútbol para México, será el encargado de dirigir al “Tri” después del Mundial de 2026. Actualmente, el “Eterno Capitán” es asistente técnico del también mexicano Javier Aguirre.

Acerca de la relación con el entrenador actual de México, “Rafa” ha dicho: “Creo que nos hemos guiado por las experiencias de Javier, él ya tuvo la oportunidad de jugar un Mundial en casa, y lo que nos comenta es que se vive totalmente diferente”, afirmó.

Rafael Márquez tuvo una destacada carrera como futbolista. Era un defensor central férreo y con excelente paso al ataque, con gol y buen manejo de balón. Es recordado en Barcelona como uno de los pilares del equipo previo al del Pep Guardiola que dominó el fútbol mundial.

Ahora, como futbolista, no hay duda alguna de que fue de los mejores en su posición; sin embargo, la gran incógnita es cómo podrá afrontar el reto de ser director técnico y más en una selección con la exigencia de la mexicana.

Su trayectoria fuera del terreno de juego

Antes de contar con la licencia de entrenador profesional, Rafa Márquez fue director deportivo entre 2018 y 2019 en Atlas de Guadalajara, justo después de su retiro como futbolista profesional.

Entre 2020 y 2024 estuvo dirigiendo en el fútbol base español, pero jamás tuvo rodaje con ningún club profesional como entrenador.

En 2024, cuando Atlético Nacional despidió al uruguayo Pablo Repetto, se rumoraba que venía un estratega mexicano, el cual algunos aseguraban que era “Rafa” Márquez, cosa que no sucedió, y a cambio llegó Efraín Juárez, que logró dos títulos de dos disputados con el Verde Paisa.

La selección mexicana será la primera experiencia de Rafael Márquez como entrenador y de entrada tiene dos obligaciones: ganar la Copa Oro y clasificarla al Mundial 2030.

Lea también: ¿Cómo conseguir boletas para el Mundial 2026 en la fase actual de venta?

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