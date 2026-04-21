Rafael Márquez dirigirá la Selección de México después del Mundial: en 2024 sonó para Nacional

El exfutbolista Rafael Márquez, quien jugó cinco mundiales de fútbol para México, será el encargado de dirigir al “Tri” después del Mundial de 2026. Actualmente, el “Eterno Capitán” es asistente técnico del también mexicano Javier Aguirre.

Acerca de la relación con el entrenador actual de México, “Rafa” ha dicho: “Creo que nos hemos guiado por las experiencias de Javier, él ya tuvo la oportunidad de jugar un Mundial en casa, y lo que nos comenta es que se vive totalmente diferente”, afirmó.

Rafael Márquez tuvo una destacada carrera como futbolista. Era un defensor central férreo y con excelente paso al ataque, con gol y buen manejo de balón. Es recordado en Barcelona como uno de los pilares del equipo previo al del Pep Guardiola que dominó el fútbol mundial.

Ahora, como futbolista, no hay duda alguna de que fue de los mejores en su posición; sin embargo, la gran incógnita es cómo podrá afrontar el reto de ser director técnico y más en una selección con la exigencia de la mexicana.